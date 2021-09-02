Dolar için yeni tahmin olay: O tarihe dikkat! Pozisyon almaya başlayın

Altın ve para piyasası Uzmanı İslam Memiş ABD geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleşen Jackson Hole toplantısı sonrası dolar kurunda yaşananları ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerini yaptı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar kuru için alım noktasını takipçileriyle paylaştı

İslam Memiş para piyasalarında merakla beklenen Jackson Hole toplantısındaki Fed Başkanı Jarome Powell’ın konuşmaları sonrasında dolar endeksinin 92.65 bandına kadar gerilediğini bununla beraber gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerde de dolar kurunun düştüğünü belirtti.

Dolar kurunun Türk Lirası karşısında 8.30 TL seviyelerinde bir dengelenme içerisinde olduğunu ortaya koyan ekonomist İslam Memiş dolar kurunda yeni hareketlenmeler için Merkez Bankası’nn 23 Eylül’deki faiz kararını işaret etti.

Hangi seviyeden dolar alınır

Dolar kurunda yeni döneme ilişkin beklentilerini ifade eden Memiş “Dolar kuru 8.30 TL’nin altında kalıcı olabilir ise düşüşlerin Eylül ayı içerisinde 8.10 seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz. Ancak 8.30 üzerinde tepki alımları gelirse 8.50’ye kadar yeniden bir tırmanma oluşabilir. Dolar almayı düşünenler ya da dolar borcu olanlar 8.50 ile 8.10 lira bant aralığında kademeli alım pozisyonları yapmalı. Dolar kurunda şuan ki ortamda 8 TL’nin altında bir rakam göreceğimizi ben şimdilik beklemiyorum” diye konuştu.

Dolar kurunda şuanda olası gözükmeyen bazı senaryolar gerçekleşirse yönün değişebileceğini de takipçilerine hatırlatan İslam Memiş “Ancak dolar kurunun genel olarak değeri ABD Fed Başkanı Powell’ın ‘yılın son çeyreğinde varlık alımlarını azaltabiliriz’ şeklindeki açıklamaları sonrası doğal olarak artacaktır. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak için bu seviyeler (8.50 – 8.10) kademeli giriş için uygun seviyeler diye tahmin ettiğimi sizinle paylaşmak isterim” dedi