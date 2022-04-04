Dolar için ezber bozan tahmin: Kur o rakamlara düşecek

Dolar kuru Rusya-Ukrayna çatışmasıyla beraber Türkiye piyasalarında hali hazırda yüksekte işlem görürken daha da arttı. Dolar kuru birkaç gündür 14,60-14,70 bandında sıkışmış bir şekilde hareket sergiliyor. Dolar kuru şu dakikalarda 14,69 TL seviyesinde duruyor. Dolar yorumu ve teknik analizlerle bilinen “Oktay Teknik Analiz” Youtube kanalı dolar kuru için rakamları paylaştı. Peki, dolar kuru ne olur? Dolar kuru çıkar mı düşer mi? Teknik analist dolar kuru alım fırsatı rakamı da paylaştı.

Savaş riski ortadan kalkarsa dolar kurunun ne olacağına dair yorumda da bulunan analist, savaş riskinin ortadan kalkmasıyla dolar kuru için 14 TL’nin altının görülebileceğini söyledi. Dolar uzmanı, dolar kuru için alım rakamını 13 TL olarak telaffuz ederken 16 TL seviyesini satım olarak verdi. Teknik analist Oktay, “13’e yaklaşan fiyatlarda alım 16’ya yaklaşan fiyatlarda satım olur. 16’ya yaklaşır mıyız? Bu asıl sorulması gereken soru. Enflasyon yüksek çıkacaktır. Belli bir aşamadan sonra yine o noktalara gelebilir" dedi.

"13 TL’ye yaklaştığımızda gelecek aylarda da benzer trend devam eder"

Dolar yorumu ve teknik analiz yapan Oktay Teknik Analiz kanalının dolar yorumları şöyle oldu:

“Dolar/TL tarafında artık bundan sonraki hamlelerde bandın değişmediğini görüyoruz. Yani yine 14,50 bandının korunduğunu, burada 14,50 ile 14,90 arasındaki hamlenin devam ettiğini görüyoruz. Burada kısa vadede yeniden 14,90 yaparmıyız? Konuşacağız ama tabi ki kolay değil. Çünkü bir alçalan üçgen söz konusu oluşacaktır. Önümüzdeki süreçlerde 14,90’a gidebilmek zor olarak gözüküyor. Peki nereden dönebilir? Oda 14,80’ler civarından yani bu yavaş yükselişin sebebi bu. 14,80’lerde şu anda bir direncimiz var. Buradan gelen alçalan bir kanal oluşturur. Sonuç itibariyle bu alçalan kanala yaklaştığımız zaman satışta karşılaşıp tekrardan 14,55’lere doğru bir geri çekilme göreceğiz. Tabii yukarı gitme hamlesinin tamamlanmasıyla olması daha mantıklı olarak karşımıza çıkıyor. Peki buranın üzerine atabilir mi? Buranın üzerine atması için farklı bir senaryo gerekiyor. Yani savaşta özellikle risklerin artması ile ilgili bir durum söz konusu olabilir ya da ekonomi yönetiminin yapacağı hatalardan kaynaklı olabilir. Şu anda en azından kısa vadede buradan dönebilmesi daha mantıklı olarak karşımıza çıkıyor. Yani artık 14,90’lar değilde 14,80’lerden 10 kuruş aşağı yani dönüş başlayabilir diye ifade edelim ama bu bizi nereye götürür derseniz önümüzdeki vadede uzadı. Süreçte tabiki aşağı yönlü bir kırılmaya sebebiyet verebilir o anlamda. Yani aşağı yukarı bu 2 haftalık süreçten bahsediyorum. 2 haftalık süreçte artık 14:50 lerin katılabilme riskinden bahsedebiliriz. Aşağı yönde diyelim. Şimdi burada diğer tarafa geçersek burada aylık grafiğe bakacağız. Aylık grafikte ise bizim açımızdan önemli olan durum şuydu, 18 tl ilerden müdahale edildiğine, 10 buçukta gelmişti. Hatırlarsanız o zaman da söyledim dedim ki, bizim 10 buçuk larda değil, kendi yerimiz 13 buçuk larda olmalıdır diye. Hatta 13 buçuk 12 buçuk bandında olmalıyız diye ifade etmiştim ama tabi ondan sonra dünyanın dengeleri tamamen değişti, birde savaş çıktı ortaya. Biz kendimize 15 yerde bulduk. Şimdi 15 lerden artık önümüzdeki süreçte neler olabilir? Onu konuşalım. Bu aylık 1 grafik onu baştan tekrar edeyim. Aylık grafiğe baktığımızda şuradaki dar bandın içerisinde artık 4-5 ayımız var. 4-5 ay içerisinde yeni aya başladığımızda ana destek noktamız 13 TL. Direnç noktamız 16,30 TL yani buradaki 13 TL ile 16,50’a arasındaki 3,5 tl arasında oynayacağız ve biz tam orta noktası sayılabilecek bir noktadayız. Yani 16 buçuğa yaklaştığımızda satışlarla 13,30 yaklaştığımızda buralar alım bölgesi olarak değerlendirirler. Daha doğrusu 13 TL’ye yaklaştığımızda gelecek aylarda da benzer trend devam eder. Yani 13’e yaklaşan fiyatlarda alım 16’ya yaklaşan fiyatlarda satım olur. 16’ya yaklaşır mıyız? Bu asıl sorulması gereken soru.