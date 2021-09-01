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Ekonomi Dolar için ezber bozan tahmin geldi! Ters köşe yapacak
Ekonomi

Dolar için ezber bozan tahmin geldi! Ters köşe yapacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz fiyatlarını indireceğini ve bu durumun dolara olumsuz bir şekilde yansımayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 10:10:00 -
Dolar için ezber bozan tahmin geldi! Ters köşe yapacak

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken bir dolar tahmini geldi. Yeşilada Eylül'de Merkez Bankası'nın faiz indirebileceğini buna rağmen dolarda ciddi bir artış yaşanmayacağını vurguladı.

Tüm dünyanın nefesini tutarak akip ettiği Jackson Hole toplantısı dün sona erdi. Toplantıda özelikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası( FED) Başkanı Powell'in yapacağı konuşma merak konusu idi. Powell, Jackson Hole konferansın yaptığı konuşmada ''Fed, ekonomiyi tam istihdama geri kavuşturma gayreti süresince sabırlı olmaya devam edecek. Bu süre zarfında "geçici" enflasyon artışları ve beklenenin altında istihdam büyümesine karşı adım atmaktan kaçınmamız gerekiyor'' dedi. Powell'in bu ılımlı yani güvercin konuşması piyasaları rahatlattı. Ons altın fiyatları ve borsa değer kazanırken dolar kuru dünya genelinde değer kaybetti.

Dolar/TL'nin seyri ne olacak?

Toplantı sonrası yatırımcılar ve şirkeler doların seyrini merak ediyor. Ekonomist Atilla Yeşilada dolar kuru ile ilgili katıldığı bir yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeşilada ''Powell'ın bu dönemde güvercin davranması yalnız Türkiye'de değil bütün gelişmekte olan ülkelere faydalı oldu Türk Lirası'nın değer kazanmasında da kaç unsur birlikte etkin oldu. Birincisi Şahap Kavcıoğlu'na güven arttı faiz indirecek denildi indirmedi. İkinci sıcak para girmeye başladı ülkeye. gelmeye başladı. Haziran başından Ağustos'un son haftasına kadar Türkiye'ye bir buçuk milyar dolar para girdi. Bir şey daha söyleyeyim bireysel yatırımcının dövize geçmesi döviz de çok büyük bir talep oluşturmaz. Çünkü onlar pasif alıcıdır yani başka yerde belirlenen fiyat üzerinden döviz alıp satarlar dolayısıyla çok büyük bir etki oluşturmazlar.

Merkez Bankası faiz indirse de doların çok büyük tepki vermeyecek. Zira bunun altında siyasi bir karar var. Piyasalar erken seçim bekliyor. Eğer bir faiz artırımı gelirse arkasından da müdahale geleceği düşüncesindeyim ama nazik bir müdahale gelir. Öyle dövizi dövecek değil ve olduğu yerde tutacak.

Dolardan kaçış gelebilir

Yeşilada, faiz artırılsa liradan bir kaçışın olacağına dikkat çekti. Ancak tüm bunların dolarda büyük bir atağa neden olmayacağını ifade etti. Yeşilada ''Faiz indirimi gelirse doğal olarak liradan bir kaçış başlar. Bunun çok tesirli olacağını zannetmiyorum. Açık rakam vermesem de Eylül ayının sonuna kadar büyük bir yükseliş beklemiyorum'' dedi.

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