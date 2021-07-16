  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bankası’ndan Asya-Pasifik ülkelerine kötü haber
Dolar düşmeye devam ediyor!
Görüntü sızdı! EDHO ve Masumlar Apartmanı hayranları takipte
WhatsApp'tan şok karar! Milyonlarca kişiyi engelledi
Ekonomi Dolar düşmeye devam ediyor!
Ekonomi

Dolar düşmeye devam ediyor!

Dolar kurunda bayram öncesi başlayan aşağı yönlü hareket TCMB faiz kararı ve dün FED'den gelen açıklamalar sonrası devam ediyor. Haftaya 8.65 seviyesinden başlayan dolar/TL 8.55'in altını test ederken, haftanın son işlem günü olan 16 Temmuz sabahı 8.57'de işlem gördü. Şu anda 8.52’lere kadar gerileyen dolar kurunun düşmeye devam edileceği ön görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 13:53:00 -
Dolar düşmeye devam ediyor!

Dolar kurunda bayram öncesi başlayan aşağı yönlü hareket TCMB faiz kararı ve dün FED'den gelen açıklamalar sonrası devam ediyor. Haftaya 8.65 seviyesinden başlayan dolar/TL 8.55'in altını test ederken, 16 Temmuz sabahına 8.57'de başlıyor.

TCMB öncekine nazaran daha şahin olmasa da çarşamba günkü PPK karar metninde enflasyonist risklere dikkat çekmeye ve sıkı duruş mesaj vermeye devam etti.

ABD'de açıklanan tüketici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 5.4'e çıkarken FED'in beklenenden daha erken sıkılaşmaya yönelebileceğine dair beklentiler arttı. Bununla birlikte, Kongre'de sunum yapan ve senatörlerin sorularını yanıtlayan Başkan Powell yükselişin pandemi sonrası hızlı açılan ekonomiler nedeniyle geçici olduğunu ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin çok az üzerinde olduğunu tekrarladı.

Hazine Bakan Yellen da, ülkede bir-iki ay daha enflasyon yaşanacağını ifade ederek, enflasyonun geçici karakterli olduğuna vurgu yaptı.

Piyasalarda bugün yurt içinde bütçe rakamları, dışarıda ise ABD'den gelecek perakende satışlar takip edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay