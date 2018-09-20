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Dolar değer kaybetme sürecinde

Uzmanlar doların değer artış sürecinin sonar erdiğini artık değer kaybetmeye başlayacağını söylüyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:33
Dolar değer kaybetme sürecinde
Amerika dolarının 2008 tarihinden itibaren euro karşısında yüzde 25 değer artışı yaşadı. Bu trend geçtiğimiz yıl düşüş göstermekle birlikte, devam etti ve dolar bu yılda değer kazandı. Ancak döviz piyasaları bu geçici iyileşmeye rağmen doların değer kaybedeceğinden hareket ediyor. Amerikan merkez bankası FED’in gelecek hafta yapması beklenilen faiz artışı da uzmanlara göre doların düşüş trendini ortaya koyuyor.

YÜZDE 10 DEĞER KAYBEDEBİLİR 

Doların ne derece değer kaybedeceği konusunda farklı tahminler var. Fransa Bankası BNP Paribas, gelecek 6-9 ay arasında doların yüzde 10 değer kaybedeceğini tahmin ediyor. Amerikan Invesco bankası ise bu yılın sonuna kadar doların yüzde 3 değer kaybedeceği görüşünde. Her iki bankada dünyanın başka bölgelerindeki faiz artışlarının doların euro ve Japon yeni karşısındaki değerini düşüreceğini tahmin ediyor.

SAVAŞ DOLARI DÜŞÜRECEK 

Blombeerg’e açıklamalarda bulunan BNP Paribas üst düzey yöneticisi Momtchil Pojarliew doların düşmeye başladığı dönüşüm noktasına gelindiğini söyledi. Invesco portföy yöneticisi Noelle Corum isim faizlerin artmasını gelecek yıl doların değerinin düşmesi için yeterli bir neden olarak gördüğünü dile getirdi. Doların düşmesine neden olacak bir başka kriter ise ABD ve Çin arasındaki gümrük savaşı. 

Trump’un konumunun bu savaşta gittikçe zayıfladığın belirten uzmanlar, Çin’i uzun vadeli bir çatışmada emniyetli bir konumda olduğunun altını çiziyor. Öte yandan Amerikan Kongresi’nde Cumhuriyetçilerin çoğunlu kaybetme tehdidi altında olması da Çin’in artı hanesine yazılan bir değer. Çin bu süreçte daha sağlıklı bir ekonomiye kavuşurken, ABD’nin ekonomisi daha da zayıflayacak.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:33
  1. dolar
  2. euro
  3. bıst

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