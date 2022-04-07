Dolar çıkışları olay olan Necmettin Batırel'den yeni tahmin: 2023'te hepsi çöp olacak

Doları olanların servetini kaybedeceğini söyleyen ve tahmininde yanılmayan ekonomist Necmettin Batırel, Macaristan'daki seçimleri değerlendirdi ve 2023 yılı için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

İşte Batırel'in o yazısı:

Ukrayna işgali 40 gününü doldurdu. Rusya ülkeyi füzelerle harabeye döndürdü. Binlerce insan hayatını kaybetti, 4,1 milyon kimse vatanını terk etti. Batı ülkeleri tarihin en ağır yaptırımlarını hayata geçirdi. Avrupa ve ABD’deki Rus hesapları donduruldu. Felç olan Rus ekonomisi 2022’de %30 daralacak. Para birimi Rublenin değeri yerlerde sürünüyor. Bakmayın siz kâğıt üzerinde yazılı olan 1 dolar=82 ruble rakamına!..

Gerçekte, Rusya’da 1 dolar 250 rubleden satılıyor. Savaş sırasında büyük oranda asker, silah ve malzeme kaybı yaşayan Putin köşeye sıkıştı ülkesine uygulanan ambargoya karşı "dost olmayan ülkeler eğer ödemelerini ruble ile yapmazlarsa doğalgaz vanalarını kapatacağız" tehdidinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Peskov "Rusya gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edecek" dedi.

Avrupa, konutların ısıtılması ve sanayi tüketimi için yıllık 500 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Bu miktarın 250 milyar metreküplük kısmı Rusya’dan sağlanıyor. İthalatın yaklaşık yüzde 60'ı avro, kalanı ABD doları olarak ödeniyor. Putin, doğalgaz ithalatçılarının ruble satın almalarını ve devlete bağlı tedarikçi Gazprom'a ödeme yapmak için Rus ulusal parasını kullanmalarını talep ederek bunu değiştirmek istiyor.

Avrupalı liderler Rus petrol ve doğalgazını tamamen boykot etmekten uzak duruyorlar. Bunun yerine, tasarruf yaparak, başka kaynaklar arayarak ve hızlı bir şekilde rüzgâr ve güneş enerjisine yöneliyor. Avrupa’da doğalgaz vanalarının tamamen kapatılması ekonomide büyük üretim kaybına yol açar. Ama buna izin verileceğini sanmıyorum. Sistem şöyle çalışacak:

Batılı ülkeler Rusya'dan doğalgaz alımına ancak Gazprombank'ta "K-hesabı" diye adlandırılan özel bir hesap açarak devam edebilecek. Böylece alıcı için Rusya'dan doğalgaz ödemeleri yine avro veya dolar olarak yapılabilecek. Rus enerji devi Gazprom'a bağlı olan Gazprombank, Batı'nın yaptırım listesine almadığı bankalar arasında. Gazprombank, bir tür aracı işlevi görerek parayı müşteri adına rubleye çevirecek ve ödemeyi Gazprom'a ruble cinsinden iletecek...

Türkiye yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp olan doğalgaz tüketiminin yüzde 99,6'sını ithal ediyor. Rusya’dan bunun %45’ini alıyoruz. 7 milyar dolar ödüyoruz. Şimdi en önemli soru: Rusya Türkiye’den de gaz parasını ruble ile ödenmesini isteyebilir mi? Kesinlikle hayır. Bir defa Rusya bu sistemi dost olmayan ülkelere uyguluyor. Türkiye böyle bir kategoride değil. Sonra biz doğalgaz parasını ruble ile ödemeye dünden hazırız. Böylece cari açıkta büyük daralma yaşanır, kurlar gevşer.

Peskov; "Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var elbette, fakat bununla birlikte Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça ‘evet' ya da ‘hayır' diyebiliyor, başlarında modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok güçlü lider var” diyor... Zelenskiy ile Putin’e İstanbul’da barış anlaşmasını imzalattığı gün tarih onu altın harflerle yazacak.

Ne kadar utanılacak bir durumdur ki, dünya Erdoğan'ı ayakta alkışlıyor, bizdeki muhalefet onu devirmek için akla hayale gelmedik yollara başvuruyor. Macaristan'da 12 yıldır devlet başkanı olan Orban, ülkesindeki "6'lı muhalefet" ittifakını ezerek kazandığı seçimden sonra Avrupa Birliğine "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu" dedi.

2023 Haziran'ında da Cumhur İttifakı Türkiye'de aynı tabloyu yaşatacak, "6'lı ganyan"ı siyaset sahnesinden silip atacak. Batı dünyasının haram paraları çöpe gidecek. Son söz: Macaristan'a bak Türkiye'yi gör!..