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Ekonomi Dolar çakıldı onlar gerildi! Oyu 0,0 bilmem kaç olan parti, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemine dava açtı
Ekonomi

Dolar çakıldı onlar gerildi! Oyu 0,0 bilmem kaç olan parti, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemine dava açtı

Türkiye'de oyları sıfır noktasına en yakın partilerden olan Halkın Kurtuluşu Partisi, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:32:00 - 2021-12-27 16:41:13
Dolar çakıldı onlar gerildi! Oyu 0,0 bilmem kaç olan parti, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemine dava açtı

Türkiye'de oyu sıfıra en yakın olan partilerden biri olan Halkın Kurtuluşu Partisi, reklam için şekilde şekile girdi.

Partinin avukatları, Türk Lirası’na çekilen operasyonu durduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemine karşı akıllarınca harekete geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2021 tarihli, 31696 nolu (mükerrer) sayısında 'Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ' yayınlanmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, tebliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

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Yorumlar

EL İLAH

Dolar çakıldı mı? Sene başında 7,6 olan dolar şimdi 11,5. Nereye çakıldı :)
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