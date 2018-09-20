Dolar bugün ne kadar?

Piyasaların gözü bugün açıklanacak Orta Vadeli Program'da (OVP). Öte yandan dolar/TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın da etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izleyerek 6.25'in altına gerilemişti.

Kur şu dakikalarda 6.25 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.32 civarında seyrediyor.

ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANIYOR

Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de beklentinin üzerinde faiz artırmasıyla 6 liraya kadar inen kur, o tarihten bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Salı günü 6.46'nın üzerine çıkan dolar/TL dün 6.2453 seviyesine kadar geriledi.

OVP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün İstanbul'da açıklanacak. OVP, ekonominin yeni yol haritasını çizecek.