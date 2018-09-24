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Dolar Brunson açıklaması sonrası sert indi

Dolar/TL, bankacılık sistemine yönelik mali durum tespit çalışmasının etkisiyle başladığı düşüşünü sürdürüyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:24
Dolar Brunson açıklaması sonrası sert indi

Dolar/TL geçen haftayı 6.30 civarında tamamladıktan sonra bugün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen iyimserliğe ek olarak Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle 6.15'e kadar gerilemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun akşam saatlerinde "Rahip Brunson bu ay serbest kalabilir. Türk yetkililerle Rahip Brunson'ın durumunu bu ay konuşabiliriz." demecinin ardından dolar/TL gün içindeki sert düşüşünü sürdürdü.

ABD'DEN BRUNSON AÇIKLAMASI

Dolar kuru açıklama sonrası saat 18:45'te 6.05 seviyesine dek inerken, sterlin 8 TL altına geriledi. Euro ise 7.15 altını gördü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73’üncü Genel Kurulu için 23-26 Eylül tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde bulunuyor. Erdoğan, dün gece talep gelmesi durumunda Başkan Donald Trump ile görüşmeyi değerlendirebileceğini söylemişti.

TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 3'ü aşarken gelişmekte olan para birimleri arasında Cuma günü en çok değer kaybeden para birimi olan TL bugün ise en çok değer kazanan oldu.

Geçen hafta YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum ile birlikte 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra bu sabah güne 6.30'lu seviyelerden başlamıştı.

TÜRK LİRASINDA İYİMSER HAVA

Bankacılık sektörüne yönelik bugün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri yüzde 5'in de üzerinde primle işlem görüyor.

Bankacılar, gelişmekte olan para birimlerinde bugün genel olarak bir iyimserlik söz konusu olduğunu, bunun da ötesinde TL'nin benzer para birimlerinden pozitif ayrışarak işlem gördüğünü belirtiyor. Bu iyimserlikte Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserliğin etkili olduğu belirtiliyor.

Bir bankacı "Dolar/TL 6 seviyesine yaklaştıkça bireysellerin döviz alımlarını görüyoruz. Ancak iyimserlik bu işlemleri de 
kapsayacak kadar kuvvetli." dedi.

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ederken bir diğer taraftan ise içeride bankacılık sektörüne yönelik bugün başlatılacak mali durum tespit çalışması ve jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:24
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