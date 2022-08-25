Dolar alış satış: Euro ne kadar? Altın kaç TL
Altın fiyatlarının nasıl yön izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. CANLI altın fiyatları ve döviz kurlarında ilk rakamlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Ağustos 2022 Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? Euro ne kadar? Altın kaç TL? İşte İstanbul serbest piyasada euro - dolar ve güncel altın fiyatları...
Dolar, Euro güne nasıl başladı?
Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün döviz kurlarında ilk rakamlar ne, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ağustos altın fiyatları…
25 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1580 liradan, avro 18,1450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,1560 liradan alınan dolar 18,1580 liradan satılıyor. 18,1430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,1450 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,1550 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0610 lira olmuştu.
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları güncel 25 Ağustos 2022: Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, gram altın kaç TL?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatları 25 Ağustos güncel verilere göre 1.025,35 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 25 Ağustos günü kaydedilen verilere göre 1.679,96 lira alış ve 1.695,45 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.3482,00
SATIŞ: 3.392,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.697, 00
SATIŞ: 6.791,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 939,32
SATIŞ: 947,97