Dolar alış satış: Euro ne kadar? Altın kaç TL

Altın fiyatlarının nasıl yön izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. CANLI altın fiyatları ve döviz kurlarında ilk rakamlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 25 Ağustos 2022 Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? Euro ne kadar? Altın kaç TL? İşte İstanbul serbest piyasada euro - dolar ve güncel altın fiyatları...