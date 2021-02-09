Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Ekonomistlerin yorumlarda bulunduğu Ziraat Yatırım firmasından dolar kur yorumu yapıldı. Bültenden aktarılan bilgilere göre şu ifadelere yer verildi.

Firmanın hazırladığı Şubat ayı bülteninde; “Küresel piyasalar haftaya teşvik beklentileriyle pozitif bir görüntü ile başlıyorlar. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen teşvik paketinin hızlı bir şekilde geçmesi gerektiğini açıklarken, Asya’da vaka artış hızında yavaşlama ve aşının yaygınlık kazanması risk iştahını destekleyen diğer faktörler olarak öne çıkıyor. Şu aşamada teşvik beklentileri ve aşılanmalarla büyüme beklentilerinin tekrar canlanması risk iştahının en azından kısa vadeli kalıcı olabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, cuma günü Dolar baskı altında kalsa da, aşılanmada ABD’de önde olması ve ABD ekonomisine yönelik iyimser beklentiler Dolar’ın dirençli kalmasını sağlayabilir. Ancak, Dolar’ı destekleyebilecek faktörler ayrıca risk iştahını da desteklediği için Dolar güçlenmesinin devamı Gelişmekte Olan Ülke para birimleri üzerinde net bir baskı yaratabileceğini düşünmüyoruz. Bu kapsamda da, TCMB’nin sıkı para politikasını uzun bir süre sürdüreceğini vurgulamaya devam etmesi TL tarafında pozitif fiyatlanmaya devam edebileceğini ve Dolar / TL’de aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak da kur 7,11 direncinin altında kalarak 7,01 desteğini kırmayı deneyebilir ki bu desteğin altında 6,96 yakın hedef olarak izlenebilir.” denildi.

Doların tekrar düşüş hızı kazanacak

Yatırım Finansman Menkul Değer ise doların düşüşünde hız kazanacağını belirtti. “Dolar/TL Cuma seans kapanışında Ağustos ayından beri en düşük seviye olan 7,03’ü test oldu. An itibariyle de 7,06’nın hemen üzerinde işlem gören kurda bu seviyenin altında yeniden kalınması halinde 7,00 seviyesine düşüş hız kazanabilir. Olası tepki yükselişlerinde ise 7,1250 ilk direnç olmak üzere 7,22’ye ivmelenme görülebilir.

Dirençler 7.1250 7.2200 7.3500

Destekler 7.0000 6.9000 6.7000” ifadelerini kullandı.