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Dolar ABD'den gelecek açıklamayı bekliyor

Doların gözü ABD Merkez Bankası FED'in bu akşam açıklayacağı faiz kararında. FED'in kararı öncesi güne 6.16 TL'den başlayan dolar şu sıralar 6.12 seviyesinden işlem görüyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
Dolar ABD'den gelecek açıklamayı bekliyor

Güne 6.16 seviyesinden başlayan dolar, şu sıralarda 6.12 TL'den işlem görüyor. Piyasalar ABD  Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

ARJANTİN ETKİSİ

 Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir." açıklaması sonrası 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar dün güne 6.16 TL seviyesinden başlamış ve gün içinde 6.07 ile 6.16 arasında dalgalanmıştı. 

Akşam saatlerinde gelen Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiği haberinin ardından dolar yüzde 1'in üzerinde yükselerek 6.22'lere tırmanmıştı Arjantin pesosu dolara karşı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken peso'yu Türk Lirası izlemişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
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