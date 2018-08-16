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Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!

Geçtiğimiz Pazar akşamı doların 7 TL’yi aşmasıyla birlikte, ülkesinin refahı yerine kendi menfaatini düşünen fırsatçı kesim, doların daha da yükseleceğini düşünerek elindeki TL’leri dolara çevirmişti. Türkiye’nin ekonomik darbe girişimine karşı aldığı önlemlerle birlikte doların 5,80’in altını görmesi, menfaatçi çevreleri zora soktu!..

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!

 yeniakit.com.tr  Küresel eşkıya ABD, bölgenin yeni gücü Türkiye’yi "ekonomik darbe"yle sindirmeye çalışıyor. Ajan Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye yaptırım uygulamaya karar veren Birleşik Devletler, kendi ekonomisini zora soktu ve ABD Borsası da büyük zarar gördü. ABD’nin skandal yaptırım kararının ardından Türk Lirası, dolar karşısında bir miktar değer kaybedince, fırsatçı çevreler harekete geçerek ellerindeki TL’leri dolara çevirmeye başladı.

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DOLAR 7,22’Yİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz Pazar akşamı dolar, 7 TL 22 kuruşa kadar yükseldi. Bu yükselişin devamlı olamayacağını kestiremeyen, vatan- millet şuuru yoksunları, döviz alarak kendi ceplerini doldurmaya çalıştı. Ellerindeki Türk Liralarını dolara çevirenler, ekonominin normale dönmeye başlamasıyla ciddi zarar etti.

EKONOMİ İBRELERİ TÜRKİYE’DEN YANA

Şımarık sarışın Trump, bölgenin yeni hakimi Türkiye’ye sözünü dinletemeyince ekonomi silahını devreye sokarak Türk ekonomisine darbe yapmaya çalıştı. Bu duruma dünya ülkeleri tepki gösterirken, Türkiye’ye dört bir yandan destek mesajları yağdı. Almanya, İtalya, Katar gibi önde gelen ülkelerden Türk ekonomisine gelen destek, ünlü yatırımcı ve iş adamlarının Türkiye’de yatırım kararı alması, Türk mali politikasından sorumlu mercilerin ekonomiye güven veren söylemlerde bulunması ve dahi adımlar atması, ekonomik darbeye yönelik harekete geçilmesi ve Türkiye’nin de ABD’ye yaptırım uygulaması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ABD mallarının boykot edilmesi, doların ateşinin düşmesine neden oldu.

BÜYÜK ZARAR ETTİLER

Dolar 7,22’ye çıktığı zaman ellerindeki TL’yi dövize çevirenler, şu an itibariyle büyük zarar etti. ABD ekonomisinin, Trump’ın adımlarıyla çıkmaza girmesi, Türk ekonomisinin ise rağbet görmesi neticesinde, bugün dolar 5,78 bandında seyrediyor. Ekonomi otoriteleri ve saygın isimler, TL'nin dolar karşısında değerinin git gide artacağını düşünüyor. 

PİYASAYA GÜVEN VEREN GELİŞMELER

TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 5 azaldı. İstihdam ise artış gösterdi. Bugün açıklanan verilere göreyse sanayide çarklar emin adımlarla dönüyor; Haziran ayında sanayi üretimi yüzde 3,2 arttı.

Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı!

Ekonomi için kritik veriler açıklandı

Ünlü yatırımcı Marc Faber, Türkiye’de yatırım vaktinin geldiğini belirterek bir miktar Türk hissesi alacağını açıkladı.

Ünlü yatırımcıdan Trump'ı kudurtacak Türkiye kararı! "Yatırım zamanı!.."

Yükselir Group’tan da 2 milyar dolarlık yatırımı Türkiye’ye kaydıracaklarına dair açıklama geldi.

2 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye kaydıracak! "Türk ekonomisine güvenimiz sonsuz"

Katar Emiri Al Sani, Türkiye’de 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar Dolarlık yatırım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayicilere yönelik 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk.” açıklamasını yaptı.

Bakan Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaretiyle Türkiye’de akıllı telefon üreten firmalar yatırımlarını artırarak ekonomiye katkı sağladı, yeni fabrikalar açıldı.

Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı

Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok üreteceğiz'

Başkan Erdoğan Vestel'i işaret etti, hisseler uçuşa geçti!

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
  1. dolar
  2. ABD'nin yaptırım kararı
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. ABD-Türkiye krizi
  6. ekonomik kriz
  7. doların yükselmesi

YORUM YAZ

  • ihsanihsan27 dk önce
    o menfaatcılar şerefsiz aşağılık mahluklar türkiyeyi arkadan vuran ka.peler
  • erayeray25 dk önce
    4,50 den en kötü alıp 7,20 den satan kişileri ne yapacaksınız. Asıl kaymağı yiyenler onlar 7,20 den karlarını alıp çıktılar sonra devlet makas açıp halkı zora soktur sattırmadı elindekileri hem altını, dolrı, euro yu boz deyip hemde makas koymak nedir. Ben AKP yi destekleyip oy veren bir kişi olarak yapmış oldu bu strateji tamamen halkı zayıflatmaya yönelik. Faiz artırılmayacaktı ne oldu da şimdi faiz artırdılar. Biraz gerçeklerden bahsetmenin zamanı geldi.
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL46 dk önce
    OH OLMUS para tapinakcilarina..OHHHHH OLMUS!!!
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