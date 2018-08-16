Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!

yeniakit.com.tr Küresel eşkıya ABD, bölgenin yeni gücü Türkiye’yi "ekonomik darbe"yle sindirmeye çalışıyor. Ajan Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye yaptırım uygulamaya karar veren Birleşik Devletler, kendi ekonomisini zora soktu ve ABD Borsası da büyük zarar gördü. ABD’nin skandal yaptırım kararının ardından Türk Lirası, dolar karşısında bir miktar değer kaybedince, fırsatçı çevreler harekete geçerek ellerindeki TL’leri dolara çevirmeye başladı.

CNN'den Trump'a sert uyarı: Türkiye ABD borsalarını batırdı

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DOLAR 7,22’Yİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz Pazar akşamı dolar, 7 TL 22 kuruşa kadar yükseldi. Bu yükselişin devamlı olamayacağını kestiremeyen, vatan- millet şuuru yoksunları, döviz alarak kendi ceplerini doldurmaya çalıştı. Ellerindeki Türk Liralarını dolara çevirenler, ekonominin normale dönmeye başlamasıyla ciddi zarar etti.

EKONOMİ İBRELERİ TÜRKİYE’DEN YANA

Şımarık sarışın Trump, bölgenin yeni hakimi Türkiye’ye sözünü dinletemeyince ekonomi silahını devreye sokarak Türk ekonomisine darbe yapmaya çalıştı. Bu duruma dünya ülkeleri tepki gösterirken, Türkiye’ye dört bir yandan destek mesajları yağdı. Almanya, İtalya, Katar gibi önde gelen ülkelerden Türk ekonomisine gelen destek, ünlü yatırımcı ve iş adamlarının Türkiye’de yatırım kararı alması, Türk mali politikasından sorumlu mercilerin ekonomiye güven veren söylemlerde bulunması ve dahi adımlar atması, ekonomik darbeye yönelik harekete geçilmesi ve Türkiye’nin de ABD’ye yaptırım uygulaması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ABD mallarının boykot edilmesi, doların ateşinin düşmesine neden oldu.

BÜYÜK ZARAR ETTİLER

Dolar 7,22’ye çıktığı zaman ellerindeki TL’yi dövize çevirenler, şu an itibariyle büyük zarar etti. ABD ekonomisinin, Trump’ın adımlarıyla çıkmaza girmesi, Türk ekonomisinin ise rağbet görmesi neticesinde, bugün dolar 5,78 bandında seyrediyor. Ekonomi otoriteleri ve saygın isimler, TL'nin dolar karşısında değerinin git gide artacağını düşünüyor.

PİYASAYA GÜVEN VEREN GELİŞMELER

TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 5 azaldı. İstihdam ise artış gösterdi. Bugün açıklanan verilere göreyse sanayide çarklar emin adımlarla dönüyor; Haziran ayında sanayi üretimi yüzde 3,2 arttı.

Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı!

Ekonomi için kritik veriler açıklandı

Ünlü yatırımcı Marc Faber, Türkiye’de yatırım vaktinin geldiğini belirterek bir miktar Türk hissesi alacağını açıkladı.

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Katar Emiri Al Sani, Türkiye’de 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

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