Dolar 24 TL'ye mi düştü? Ekrana bakanlar gözlerine inanamadı

Teknoloji devi Google, arama motorunda TL karşısında 28,38 civarında seyreden dolar kurunu 24,14 olarak gösterdi. Başlangıçta doların 4 TL düştüğü sanılsa da, durum aslında teknik bir hatadan ibaret.

Daha önce de aynı hata olmuştu

Benzer bir hata geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde de yaşanmış ve Google'de dolar kuru 24,15 olarak gösterilmişti. Daha sonra yaşanan durumun teknik bir hata nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılmıştı.

Yaşanan hata nedeniyle yatırımcılar kısa süreli panik yaşarken; "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

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