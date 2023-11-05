  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap

MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

'Nükleer' tehdide Suudi Arabistan'dan cevap

Blinken'den şoke eden çıkış: Dünya gündemini altüst eden hamle! Kafa karıştıran kelimeler

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Altını olanlar! Cebinizde nakit istiyorsanız...

Yunanlılardan Fahrettin Altun konusunda İsrail’e destek

Çin, Türkiye kararını dünyaya ilan etti: Türkiye 5. güce sahip! Çin sinyali verdi

Kasım alışverişinde indirim: Rekor beklentisi!

Goldman’dan Avrupa ekonomisi yorumu, ilgi çeken sözler: Orta Doğu uyarısı!

Türkiye'ye geliyorlar! O ilimize gelen turist sayısı belli oldu: Turistler, Türkiye'de daha fazla para harcıyor
Ekonomi Dolar 24 TL'ye mi düştü? Ekrana bakanlar gözlerine inanamadı
Ekonomi

Dolar 24 TL'ye mi düştü? Ekrana bakanlar gözlerine inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 22:45:00 -
Dolar 24 TL'ye mi düştü? Ekrana bakanlar gözlerine inanamadı

Dolar kuru Google'da 24,14 TL olarak görüntüleniyor. Ekrana bakan yatırımcılar büyük şok yaşadı.

Teknoloji devi Google, arama motorunda TL karşısında 28,38 civarında seyreden dolar kurunu 24,14 olarak gösterdi. Başlangıçta doların 4 TL düştüğü sanılsa da, durum aslında teknik bir hatadan ibaret.

Daha önce de aynı hata olmuştu

Benzer bir hata geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde de yaşanmış ve Google'de dolar kuru 24,15 olarak gösterilmişti. Daha sonra yaşanan durumun teknik bir hata nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılmıştı.

Yaşanan hata nedeniyle yatırımcılar kısa süreli panik yaşarken; "Dolar 24" ve "Google" etiketleri sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

IMF'den dolar kuru için skandal tahmin! Öyle bir rakam verdiler ki...
IMF'den dolar kuru için skandal tahmin! Öyle bir rakam verdiler ki...

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

IMF'den dolar kuru için skandal tahmin! Öyle bir rakam verdiler ki...

Petrolde kayıp artarken Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrolün fiyatı 85 dolar...
Petrolde kayıp artarken Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrolün fiyatı 85 dolar...

Ekonomi

Petrolde kayıp artarken Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrolün fiyatı 85 dolar...

IMF son tahminini duyurdu: Türkiye öngörüsü gündeme oturdu! Dolar kuru raporu: O tarihte 120 TL
IMF son tahminini duyurdu: Türkiye öngörüsü gündeme oturdu! Dolar kuru raporu: O tarihte 120 TL

Ekonomi

IMF son tahminini duyurdu: Türkiye öngörüsü gündeme oturdu! Dolar kuru raporu: O tarihte 120 TL

İsrail basınından görülmemiş çarpıcı itiraf: Maliyet 51 milyar dolar! Duyan şaşırıyor
İsrail basınından görülmemiş çarpıcı itiraf: Maliyet 51 milyar dolar! Duyan şaşırıyor

Aktüel

İsrail basınından görülmemiş çarpıcı itiraf: Maliyet 51 milyar dolar! Duyan şaşırıyor

375 milyar dolarlık hedef için 40 proje hazırlandı
375 milyar dolarlık hedef için 40 proje hazırlandı

Ekonomi

375 milyar dolarlık hedef için 40 proje hazırlandı

{relation id:1802189 slug:'imfden-dolar-kuru-icin-skandal-tahmin-oyle-bir-rakam-verdiler-ki'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vedat

Ver algıyı bir haftalik haberi yeniden ver bir saat sonra da yaz
Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma
Yerel

Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma

Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yak..
Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Altını olanlar! Cebinizde nakit istiyorsanız...
Ekonomi

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Altını olanlar! Cebinizde nakit istiyorsanız...

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altının fiyatlarıyla ilgili konuştu. Kolçak, gram altına yakında ons altının yeniden etkisi olabi..
“Türkiye savaş gemileri ile Akdeniz Üzerinden İsrail’e yola çıktı” Türkiye (İsrail-Filistin) savaşına katılsaydı ne olurdu? Dünya bu videoyu izliyor
Sosyal Medya

“Türkiye savaş gemileri ile Akdeniz Üzerinden İsrail’e yola çıktı” Türkiye (İsrail-Filistin) savaşına katılsaydı ne olurdu? Dünya bu videoyu izliyor

Youtube’ta yayınlanan bir video dünyanın gündemine oturdu. Animasyon videoda Türkiye İsrail Filistin savaşına müdahale edince neler olabilec..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23