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Ekonomi Dolar 2024'te beklenmedik sürpriz yapar mı? İstatistiği Tutan isimden: akıntının karşısında tez çalışma! Ezber bozan sözler
Ekonomi

Dolar 2024'te beklenmedik sürpriz yapar mı? İstatistiği Tutan isimden: akıntının karşısında tez çalışma! Ezber bozan sözler

Yeniakit Publisher
2023-12-15 20:15:00 - 2023-12-15 20:20:08
Dolar 2024'te beklenmedik sürpriz yapar mı? İstatistiği Tutan isimden: akıntının karşısında tez çalışma! Ezber bozan sözler

Dolar kuru 29 lira seviyesinde işlem görürken uzman isimler açıkladı: ABD doları endeksi (DXY) hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş aldı ve şu anda 102’nin altındaki seviyelerle Ağustos ortasından bu yana en düşük seyrinde. Dünyanın en büyük para yöneticilerinden bazılarına göre, dolar gelecek yıl güçlenerek sürpriz yapacak.

ABD doları endeksi (DXY) hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş aldı ve şu anda 102’nin altındaki seviyelerle Ağustos ortasından bu yana en düşük seyrinde. Dünyanın en büyük para yöneticilerinden bazılarına göre, dolar gelecek yıl güçlenerek sürpriz yapacak.

Dünyanın en büyük para yöneticilerinden bazılarına göre, ABD ekonomisi daha iyi performans gösterdikçe dolar gelecek yıl güçlenerek sürpriz yapacak.

Bloomberg News haberine göre, Fidelity International, JPMorgan Chase & Co. ve HSBC Holdings Plc. doların güçleneceği uyarısında bulundular. Loomis Sayles & Co. küresel bir ekonomik yavaşlamanın yatırımcıların dünyanın rezerv para birimine akın edeceğini söyledi.

Bu görüşler, dünyanın geri kalanının ABD'den daha yüksek faiz oranlarıyla daha fazla mücadele edeceği ve resesyona daha yakın olacağı beklentilerine dayanıyor.

HSBC'de döviz araştırmaları küresel başkanı olan Paul Mackel, "Konsensüsün 2024'te kaybedenin ABD doları olacağını düşünmesi tuhaf. Bir dizi senaryo doların dayanıklılığına işaret ediyor, ancak yalnızca küresel bir yumuşak iniş net bir dolar ayı vakası sunuyor" dedi.
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O isim açıkladı!

Euro ve sterlin karşısında doların daha da güçlenmesi için pozisyon alan Fidelity para yöneticisi George Efstathopoulos, "Avrupa ve İngiltere'nin resesyona daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda doların bir sığınak haline geldiği için her zaman bir teklif aldığı açıktır" dedi.

Bazı Wall Street bankaları da bu görüşe katılıyor ve Morgan Stanley, 10'lar Grubu'ndaki altı emsaline karşı ölçülen Dolar Endeksi'nin şu anda 102 civarındayken bahara kadar 111'e çıkacağını öngörüyor. Aralarında Meera Chandan'ın da bulunduğu JPMorgan stratejistleri göstergenin ilk yarıda yüzde 3 yükseleceğini düşünüyor.

ntv'nin aktardığı ahberde: Morgan Stanley'in G-10 FX stratejisi başkanı David Adams'ın da aralarında bulunduğu stratejistler 13 Kasım'da yayınlanan bir raporda, "'Daha uzun süre daha güçlü' USD yolu, çeşitli ölçütlerde ABD'nin üstün performansını içeriyor" diye yazdı. Bunlara Avrupa Merkez Bankası'nın daha erken ve daha hızlı gevşeme olasılığı da dahil, bu da faiz farklarını doların lehine tutacaktır" diye ekledi.

Loomis'ten Lynda Schweitzer hedge olarak ABD para birimini tercih ediyor. Yuan, sterlin ve avroda kısa pozisyonda olan para yöneticisi, "Sadece göreceli olarak ve küresel bir yavaşlamanın yaklaşmakta olduğu görüşümüze dayanarak, diğer para birimlerine karşı dolarda biraz uzun pozisyonda olma konusunda daha iyi hissediyoruz" dedi.
JPMorgan, jeopolitik gerilimlerin 2024'te yapılacak ABD seçimlerine kadar doları destekleyeceği görüşünde. Mevcut anketler devam ederse, yeni ticaret tarifeleri olasılığı göz önüne alındığında para birimi için riskler yukarı yönlü olacak.

Dolar 15 Aralık 2023 sabahında 29 lira seviyesinde işlem görürken, euro ise 31,90 lira seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 29,0226 lira

Euro 31,9489 lira

Sterlin 37,0783 lira

Rus Rublesi 0,3236 lira

İsviçre Frangı 33,5350 liradan el değiştiriyor.

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