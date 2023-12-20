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Yerel Dolandırıcılıktan Interpol tarafından aranan şahıs Mersin'de yakalandı
Yerel

Dolandırıcılıktan Interpol tarafından aranan şahıs Mersin'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 10:10:00 -
Dolandırıcılıktan Interpol tarafından aranan şahıs Mersin'de yakalandı

Mersin polisi, 'dolandırıcılık' suçu nedeniyle Interpol tarafından aranan bir şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan Rusya vatandaşı bir şahsın Mersin'de olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda difüzyon mesajıyla aranan ve Rusya Federasyonuna iadesi istenen, hakkında M-99 ile G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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