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Yaşam Dolandırıcılardan Instagram tuzağı! Linke tıkladı...
Yaşam

Dolandırıcılardan Instagram tuzağı! Linke tıkladı...

Sosyal medya uygulaması olan Instagram'da hesabına gelen bir linke tıklayan şahıs dolandırıcıların tuzağına düştü. Instagram hesabındaki kontrolü kaybeden şahıs arkadaş listesindeki kişilerden kendi adına borç istendiği söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:53:00 -
Dolandırıcılardan Instagram tuzağı! Linke tıkladı...

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Bu kez de masum insanları Instagram üzerinden hedef aldılar. Söz konusu iddiaya göre; kumpasa kurban giden bir şahıs, başından geçen hikayeyi paylaştı ve insanları da aynı tuzağa düşmemeleri konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

Gelen linke tıkladı

Instagram hesabına gelen bir mesaja tıklayan şahıs, "Telif hakkı ihlali yaptınız hesabınızın 24 saat içinde kapanmaması için gönderdiğimiz linki doldurup bize ulaştırın" mesajıyla karşılaştı. Linke tıklayınca da kısa sürede hesabının kontrolünü yitirdi.

Arkadaşlarının parasını almışlar

O andan sonra takipçilerine ve takip ettiği arkadaşlarına borç istediğine dair mesajlar gönderildiğini söyleyen şahıs, bazı kişilerin bu tuzağa düşerek dolandırıcılara para gönderdiğini öğrendi. Arkadaşları arasından dolandırıcılara para kaptıranlar olduğunu öğrenen talihsiz adam hemen soluğu emniyette aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu'na gidip şikayetçi olan şahıs, dolandırıcıların paraya muhtaç insanların para karşılığında kandırılarak IBAN numaralarını kullandıklarını da hayretler içerisinde öğrenmiş.

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