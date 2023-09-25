Dolandırıcılar en hassas yerinizden böyle vuruyor!

Büyük kurumların çalışanları kariyer hedeflerini, ilgi alanlarını veya iş tanımının ötesindeki başarılarıyla ilgili düşüncelerini nadiren paylaşır. Genel olarak bu tür konuşmalar yılda yalnızca bir kez, performans değerlendirmeleri döneminde gerçekleşir.

Oysa pek çok çalışan yönetimle iletişim kurmak için daha fazla fırsata sahip olmak ister. Böyle olunca da kendilerini bireysel değerlendirme için davet eden bir e-posta geldiğinde, özellikle de söz konusu e-posta bunun zorunlu olduğunun altını çiziyorsa genellikle tereddüt etmeden bu fırsatı değerlendirme yoluna giderler.

Böyle istismar ediliyor!

Siber suçlular, bu durumu en son spear-phishing kampanyalarında istismar etme yoluna gittiler. Söz konusu dolandırıcılık yönteminde siber suçlular, insan kaynakları departmanlarından geliyormuş gibi görünecek şekilde hazırlanmış ikna edici e-postaları şirket çalışanlara gönderiyor. Bu e-postalar, çalışanların yöneticileriyle iletişim kurmasının bir yolu olarak bir kişisel değerlendirme formu eşliğinde sunuyor.

Şüphe uyandıran noktalar

Kaspersky uzmanlarına göre, elbette dikkatli bakan bir gözün aldatmaya yönelik bu e-postalarda yer alan kimlik avı saldırısının bazı açık işaretini görmesi mümkün. İlk olarak, gönderenin e-posta adresi şirketin e-posta adresiyle aynı değil. Bu da en başından şüphe uyandırıyor. İkinci olarak, gönderilen e-posta ekteki formu herkesin gün sonuna kadar doldurması gerektiği konusunda ısrarcı bir dil sergiliyor ki, bu da dolandırıcıların aciliyet hissi oluşturmak için kullandıkları yaygın bir taktik. Alıcılar e-postadaki bağlantıya tıkladıklarında başta zararsız görünen sorularla karşılaşıyorlar. Ancak dolandırıcılığın gerçek doğası, kurbanın e-posta adresini, şifresini ve şifre onayını isteyen son üç soruda ortaya çıkıyor.

Bu tedbirleri almalısınız:

Bilinmeyen göndericilerden gelen mesajlara karşı dikkatli olun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimlik avı saldırıları genellikle bilinmeyen veya şüpheli görünen göndericilerden gelir.

Tanımadığınız bir kullanıcıdan veya numaradan mesaj alırsanız, içeriğindeki herhangi bir bağlantıya tıklamayın veya kişisel bilgilerinizi vermeyin.

Güçlü parolaları tercih edin. Tüm mesajlaşma uygulaması hesaplarınız için benzersiz parolalar kullanın.

Aynı parolayı birden fazla hesapta kullanmaktan kaçının.

Bağlantıların gerçekliğini doğrulayın. Herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce gerçekten resmi olup olmadıklarını kontrol edin. Dolandırıcılar genellikle gerçek web sitelerine benzeyen sahte web siteleri oluşturur. Bu nedenle herhangi bir oturum açma kimlik bilgisi veya diğer hassas bilgileri girmeden önce URL'yi iki kez kontrol etmek önemlidir.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olabilir. Hesabınıza yalnızca sizin erişebilmenizi sağlamak için mesajlaşma uygulamanızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.