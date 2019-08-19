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Dokuz Eylül Üniversitesi 48 doçent profesör öğretim üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi 48 öğretim üyesi alımı yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Dokuz Eylül Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Dokuz Eylül Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
Dokuz Eylül Üniversitesi 48 doçent profesör öğretim üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi 48 öğretim üyesi alımı yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Dokuz Eylül Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Dokuz Eylül Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD /flash bellek ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
  1. İstanbul
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi 48 doçent profesör öğretim üyesi alıyor!
  3. dokuz eylül üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

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