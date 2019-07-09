Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

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