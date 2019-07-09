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Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

09 Temmuz 2019 Salı 20:22
Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 10 vekil hakkında düzenlenen tezkere Meclis komisyonuna sevk edildi.

İşte sevk edilen milletvekilleri

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:22
  1. Şanlıurfa
  2. Tunceli
  3. Siirt
  4. Ordu
  5. İstanbul
  6. Burdur
  7. Antalya
  8. Kemal Kılıçdaroğlu
  9. TBMM
  10. CHP

YORUM YAZ

  • Mustafa DOĞANMustafa DOĞAN9 dk önce
    geliyor da ne oluyor!
  • ÜnalÜnal15 dk önce
    Kilicdaroglunukahraman yapıp TURKIYEYE başkan yaparlarsa sasmam
  • Cevat Cevat 18 dk önce
    YAMUSUN OGLUNU SU ERMENIYIBI MAHKEMEYECIKARIN YA.........YALAN PALAVRASIKMADAN BASKA BIBILDIGI YOK......ARKADAN ATAATAHAYATI BITECEK..........................PALAVRACI FETO CIAMOSSAD....APPARATI.....ISI IYI GÖTURDUN .............YASIN ILERLEDI..LAGIM CUKURUNAA...GIRECEKSIN.......MEN RABBUKEDENILDIGI ZAMAN ..NE DIYECEKSIN......ENE RABBUKE...FETODOSYALARI VERDI SALLADIM.....CIA.FINANS SAGLADI..MOSSADISTIKAMET GOSTERDI..YURUDUM................SATILDIMARKAMDAN DEVAMLI YEDIMMOSSADAN......YAHUDIYE CALISTIM....KAFAMI GENCLIGIMDE FORMATLAMISLARDI..KOMUNISTTIM......NEDIYEYIM.........CANIM CEHENNEME..............DIYECENYALANCI KAMAL PALAVRACIOGLU...........
  • lkjhgflkjhgf18 dk önce
    chp lideri ve diğer tüm hdp milletvekilleri terör örgütlerine desteklerinden dolayı hepsinin dokunulmazlığı kaldırılmalı adalet önünde hesap vermelidirler yüce divanda yargılanmalıdırlar hepsi
  • m.sm.s19 dk önce
    bu gidiş iyi değil. artık çocuklar bile anladı.ama hala yapanlar anlamıyor malesef.ders mers alan yok.olan millete oluyor.baskı ile engellemek ile hakaretle bir yere varılmaz

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