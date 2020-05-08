Doktorlarla hastaları görüntülü konuşturan girişim, 470 bin hastaya ulaştı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek girişimlerinden Bulutklinik, doktorlarla hastaları online platformda buluşturan hizmeti sayesinde 470 binden fazla hastaya hizmet verdi.

2016 yılında kurulan ve "Dijital hastane" mottosuyla hizmet veren girişim, pandemi döneminde ilgi odağı haline geldi.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını cevaplayan Bulutklinik Kurucu Ortağı Ali Hulusi Ölmez, 12 yıldır sağlık sektöründe yazılım ve iş süreçlerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yaptığını söyledi.

Birçok kamu ve özel hastanenin yazılımlarının geliştirilmesi ve uyarlanması konusunda sahada tecrübe kazandığını aktaran Ölmez, "Ortağım Yusuf Güleç ile birlikte zaten sektörün içerisindeydik. Kliniklerin sorunlarını biliyorduk. Klinikler hakkında pazar araştırması sonrasında ihtiyacın düşündüğümüzden çok daha fazlası olduğunu fark ettik. 2016 başında şirketimizi kurduk." bilgilerini verdi.





- "Doktorlarımızın çok büyük kısmı özel muayenehane sahibi olan hekimler"







Ölmez, Bulutklinik'in, kliniklerin, hasta takiplerini yapabilecekleri, medikal bilgileri kayıt altına alabilecekleri ve klinik yönetimi yapabilecekleri bir SaaS platform olduğunu ifade ederek, "2020 itibarıyla dijital hastane olma yolunda ilerliyoruz." dedi.



"Hastaların mevcut tedavi planları hakkında ikinci görüş alabilecekleri, sağlık sorunlarını kolaylıkla danışabilecekleri bir platform haline geldik." diyen Ölmez, "Bizim çözümümüzü kullanan doktorlarla hastalar uzaktan görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Mevcut tedavileri hakkında ikinci görüş alabiliyorlar. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde doktorlar bizim ile hizmet vermeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.



Ölmez, geliştirdikleri çözüme ilişkin şu bilgileri verdi:



"Doktorlar kendi kliniklerinde veya bir sağlık kliniğinde çalışıyorlar. Aynı anda çalışma takvimleri içerisinde 'online danışan' kabul ediyorlar. Doktorlarımızın çok büyük kısmı özel muayenehane sahibi olan hekimler.

Klinikler veya doktorlar (bireysel muayenehane sahipleri) müşterilerimizdir. Klinikler veya doktorlar bu sisteme dahil olabiliyorlar. Çalışma takvimleri içerisinde 'online danışan' kabul ediyorlar. Böylelikle hekim de kliniğinde ki çalışma ortamı içerisinde hizmet sunuyor.

Online danışma işlemleri ücretlidir. Bu ücrete hekimler veya klinikler kendileri Bulutklinik ücret politikası standartları çerçevesinde kendileri karar veriyorlar. Tüm işlemler resmi olarak ilerlemektedir."





- "Telemedicine sistemi dünyada zaten yıllardır kullanılıyor"





Ölmez, enfeksiyon riski nedeniyle evde kalan insanların diğer sağlık sorunları için hala çözüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Evden çıkma yasakları ve bulaşıcı hastalık korkusu arasında insanlar, evlerinde kalmak zorunda kaldı. Evde kalıyorlar çünkü sağlıklarını korumak istiyorlar. Ancak yine sağlık sorunları hakkında doktora erişim ihtiyaçları var. Burada biz devreye giriyoruz.

Bulutklinik'teki binlerce doktorla istedikleri zaman görüşme yapabiliyorlar. Doktorlar da kendilerini koruyarak hastalarına hizmet sağlıyor. Telemedicine sistemi dünyada zaten yıllardır kullanılıyor. Ülkemizde de bizimle yeni bir boyut kazanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.





- "Hastalar hekimler hakkında bilgi alabiliyorlar"





Ali Hulusi Ölmez, doktorlar için hasta kayıtlarını kolaylıkla ve güven içinde yönetebilecekleri bir platform sunduklarını belirterek, bu platformda olan binlerce doktorun hastalarına uzaktan da hizmet sağlayabildiğini söyledi.



Ölmez, şunları kaydetti:

"Hizmet verdiğimiz kişiler hem hekimler hem de hastalar. Çünkü hastalar için de doktora erişim sağlayabilecekleri bir yapımız var. Buradan hastalar hekimler hakkında bilgi alabiliyorlar. Doktorlardan randevu alabiliyorlar. Online görüşebiliyorlar.



2 bin 300 klinik üyemiz var. 470 binden fazla hastaya Bulutklinik kullanılarak hizmet verdik. Platformumuz aracılığıyla 120 binden fazla elektronik reçete yazıldı. Bu rakamların çok büyük kısmı pandemi dönemine aittir."