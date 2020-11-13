DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Nefes almak çok kıymetli bir hale geliyor"

VAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 servisinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde yaşadıkları zorluklara rağmen hastalara nefes olmaya çalışıyor.

Kovid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden doktorlar, günlerce sevdiklerinden uzak kalmalarına rağmen fedakarca görev yapmayı sürdürüyor.

Bu süreçte salgına yakalanan, tedavi süreçlerinin ardından görevlerinin başına dönen doktorlar, virüsün yayılmasının önlenmesi ve insanların hayatını kaybetmesinin engellenmesi için herkesin belirlenen kurallara uymasını istiyor.

Kovid-19'u yenen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyhun Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında rahatsızlandığını belirtti.

Yüksek ateş ve öksürükle başlayan rahatsızlığının 4. gününde şiddetli göğüs ve eklem ağrısı başladığını dile getiren Varlı, "Rahatsızlığım artınca test yaptırdım. Kovid-19 testim pozitif çıktı. Özellikle göğüs ve eklem ağrısı şikayetim çok fazlaydı. İki hafta evimde tedavi olduktan sonra sağlığıma kavuştum. Bir ay sonra da immün plazma bağışında bulundum. İyileştikten sonra vakit kaybetmeden görevime döndüm." diye konuştu.

Hamile olan eşi, kendisi ve bebeğin sağlığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Varlı, eve gittiğinde hiçbir yere temas etmeden kendi hijyenini sağladığını, görevleri dolayısıyla günlerce sevdikleri ve ailelerinden uzak kalmanın çok zor olduğunu söyledi.

Elle dokunulan yerlerden virüs kapma riskinin yüksek olduğunu kaydeden Varlı, bu nedenle kapı kolu, asansör ve lamba düğmeleri, musluk, çekmece gibi yerlere dirsekle temas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:

"Yüzey temaslarında elimiz yerine dirseğimizi kullanırsak virüs kapma durumunu engellemiş oluruz. Virüs kapma ihtimalini ve bu yüzeylere virüs bulaşını azaltmak için özellikle kafe, restoran ve iş yerlerinde bu kurallara dikkat etmeliyiz. Maske takmak virüsün bulaşma imkanını büyük oranda azaltıyor. Bu da salgının yayılmasını önlemede önemli bir etken oluyor."

İnsan sağlığı açısından kolay nefes alıp vermenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Varlı, şunları kaydetti:

"Nefes almak çok kıymetli bir hale geliyor. Burada nefessiz kalan hastaları her gün görüyoruz. 'Hocam nefes alamıyorum, yardım et.' diyorlar. Kaybettiğimiz hastalar olunca çok üzülüyoruz. Hastalarımızı en iyi şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Kovid-19'a yakalanan hasta yakını olmak bile insandan çok şey götürüyor. Bu durumu yaşamamak için maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yakınları, Kovid-19 yakalanan hastaları sürekli cep telefonuyla arıyorlar. Telefonla çok uzun süre konuşan hastalarımızın akciğerleri yoruluyor. Lütfen Kovid-19 hastalarıyla uzun süre telefonda konuşup onları yormayalım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için mesaj göndermeyi tercih edelim."

Varlı, salgın süresince görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarlığına destek vermek isteyenlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

- "Sağlık çalışanlarımız, hastalarını iyileştirmek için canları pahasına mücadele ediyor"



Hastane Başhekim Yardımcısı ve Kovid-19 Genel Koordinatörü Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın ise hastanenin 1500 yatak kapasitesi, fiziki altyapısı ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle bölge halkına hizmet verdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde uzun süre ailelerinden uzak kaldığını, insanların sağlığına kavuşması için özveriyle çalıştığını anlatan Bartın, "Kovid-19'un ilimizde görülmeye başlandığı andan itibaren hastanemiz pandemi hastanesine dönüştürüldü. Kovid-19 vakaları için özel bir alan yaptık. Beş poliklinikte hastalarımızı tedavi ediyoruz. İlimizin yanı sıra çevre il ve ilçelere de hizmet veren bir hastaneyiz. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları olarak gerçekten çok travmatik zamanlar geçirdik. Sağlık çalışanlarımıza her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Virüse karşı koruyucu tedbirlerimizi en yüksek düzeyde tuttuk. Personelimize psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Sağlık çalışanlarımız, hastalarını iyileştirmek için canları pahasını mücadele ediyor." şeklinde konuştu.