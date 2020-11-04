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Aktüel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz"
Aktüel

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz"

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selçuk Aksöz: - "99 yaşında bir hastamızı taburcu ettiğimiz gibi, 30'lu, 40'lı yaşlarda entübe olup yoğun bakımda olan hastalarımız da var. Kimse 'Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılmasın" - "Çoğu sağlık çalışanı evinden, eşinden ayrı kalıyor. Aynı evde kalsak dahi çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz. Salgın başladığında 5 ayı aşkın süre eşimi, çocuğumla beraber ailesinin yanına göndermek zorunda kaldım"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:02:33 -
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz"

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selçuk Aksöz, kimsenin salgın sürecinde sağlıklı olduğu düşüncesiyle rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

Aksöz, AA muhabirine, salgın döneminde çok fazla hasta tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine dikkati çeken Aksöz," Bilim Kurulu tarafından sürekli uyarılar yapılıyor. Maskesiz dışarı çıkılmayacak, sosyal mesafeye ve kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Basit olan bu tedbirlerle salgını önlemek mümkün." dedi.

Aksöz, tedbirlere uyulmadığı zamanlar tehlikenin ortaya çıktığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu durum aylardır insan üstü fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının da moral ve motivasyonunu bozmakta. Çoğu sağlık çalışanı evinden eşinden ayrı kalıyor. Aynı evde kalsak dahi çocuğumuza gönül rahatlığıyla sarılamıyoruz. Salgın başladığında 5 ayı aşkın süre eşimi, çocuğumla beraber ailesinin yanına göndermek zorunda kaldım. Onlara bulaş riski olmadan rahat çalışabilmek adına bunu yaptım. Şu an ailem geri geldi ama salgın henüz değişmedi devam ediyor ve hepimizin moralini bozuyor."

Aksöz, gereken önlemin alınması durumunda hayatın daha hızla normale döneceğine dikkati çekerek, herkesi tedbirlere en üst düzeyde uymaya davet etti.

Her yaştan kişinin kurallara uyması gerektiğini aktaran Aksöz, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda vatandaşlar tarafından yanlış yapılan bazı şeyler var. Bunların en başında gelen 'Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz' diye bir düşünce var. Biz 99 yaşında bir hastamızı taburcu ettiğimiz gibi 30'lu, 40'lı yaşlarda entübe olup yoğun bakımda olan hastalarımızda var. Kimse 'Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılmasın."

Selçuk Aksöz, hasta ziyareti yapılmasının da çok büyük risk taşıdığını belirterek, kurallara istisnasız uyulmasını istedi.

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