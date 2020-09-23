Doktora saldıran sanığa hakim bu sefer acımadı!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapan Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan saldırgan, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulunan Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz, sanığın akli dengesine ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, sanığın pişmanlık göstermediğini ve üst sınırdan ceza uygulanması gerektiğini ifade etti.

Saldırgan, tahliyesini istedi

Tutuklu sanık Bayram Kaynak, son savunmasında "Tahliye istiyorum başka da bir şey istemiyorum. Söyleyecek başka bir sözüm yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmamasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Sağlıkta şiddet son bulsun"

Kadir Songür'ün annesi, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cezadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "20 yıl ceza olması tabii ki sevindirici. Bu cezalar artarak devam etsin ki sağlıkta şiddet son bulsun. Karşı tarafın taleplerinin kabul görmemesi ve indirim uygulanmaması da oldukça önemliydi. Son günlerde sağlıkta şiddet olayının tırmanmasının üzerine bu kararın daha önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp etme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.

Sanık Bayram Kaynak, ilk duruşmada MS rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle iş bulamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu bildirerek, kendisine büyü yapıldığını, bunun etkisiyle suçu işlediğini öne sürmüştü.