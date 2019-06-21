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Doktora öğrencisine çifte burs

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 bursiyerlerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan da (TÜBİTAK) para yardımı alabileceklerini müjdeledi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:25
Doktora öğrencisine çifte burs

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 bursiyerlerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan da (TÜBİTAK) para yardımı alabileceklerini müjdeledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 bursiyerlerinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan da (TÜBİTAK) para yardımı alabileceklerini müjdeledi. Varank, burs miktarını da 4 bin 500 lira olarak açıkladı. Varank, YÖK 100/2000 bursiyerlerinin 12 Temmuz’a kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın (BİDEB) başvuru ve izleme sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden ‘2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı’, ‘2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı’ ve ‘2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na başvurabileceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:25
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

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