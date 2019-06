Doktor Onaylı ‘Mısır Seven Mısırcı’ çıktı

Doç. Dr. Osman Abalı tarafından yazılan Doktor Onaylı Gelişimsel Hikayeler serisinin üçüncü kitabı olan Mısır Seven Mısırcı raflardaki yerini aldı.

Anne babalar ve eğitimcilerin çocuklarla birlikte keyifle okuyacağı Doktor Onaylı Gelişimsel Hikayeler serisinin yeni kitabı olan Mısır Seven Mısırcı Adeda Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, alanda 25 yıllık tecrübesiyle çocukların gelişimi ve geleceği için eserler üreten Doç. Dr. Osman Abalı imzasıyla baskıdan çıktı. 3-7 yaş arasındaki çocuklar için yazılan kitapta ana karakter, hem mısır yetiştiren hem de bu mısırları çok seven sevimli bir mısırcı. Mısır seven mısırcının pazara giderken yolda yaşadıklarını anlatan kitap, yardımlaşma ve iyilik gibi kavramların üzerinde duruyor. Mısır seven mısırcı, yolda gördüğü hayvanlarla mısırlarını paylaşarak daha da mutlu oluyor. Her ne kadar yaptığı iyiliklere karşılık beklemese de başka biri de onun bu iyiliklerini ödüllendiriyor. Hikayenin sonunda yazar eğitsel bir öneride de bulunuyor ve çocukları aileleriyle birlikte bir iyilik örneği oluşturmayı tavsiye ediyor.

