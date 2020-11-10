Doha Büyükelçiliğinde 10 Kasım töreni düzenlendi

DOHA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Doha'daki Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Törene, Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doha Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Güven, elçilik çalışanları ile Türk misyonları temsilcileri katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Büyükelçi Göksu, "Aziz milletimizin tüm fertleri ile topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk en zor zamanında dahi Türk milletine olan inancını yitirmeden yürüttüğü özgürlük mücadelesini cumhuriyet ile taçlandırdı." diyen Göksu, yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere taşımanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Göksu, "Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.



