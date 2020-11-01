Doğuş’tan Reha Muhtar’a şok sözler! ‘Öbür dünyada…’

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan şarkıcı Doğuş, yetiştirme yurdunda yaşadığı dönemde yatağa idrarını kaçırdığı için dayak yediğini hatta bir ara usturayla kolunu kesmeye çalıştıklarını söyledi.

"Reha Muhtar'a ahım var, öbür dünyada ondan alacaklıyım"

Bir dönem bir kıza taciz ettiği gerekçesiyle gündeme gelen Doğuş, bu konunun aslını anlattı; "Hakkımda iddia edilen konu çok çarpıtıldı. O dönemler benim yatacak yerim yok, Kuştepe'deyim. Daha 15 yaşındayım ve bir kız bana 'evlenelim' dedi. Ben de ne güzel fikir dedim içimden. En kötü bir konfeksiyona girer gül gibi yaşarız diye düşünüyordum. Her şey artık tamamdı biz evleneceğiz, kızın ailesi vazgeçti. Bir de üstüne beni dövdüler, hiç anlamadım. O dönem üç ay yatıp çıktım. Sizce ona tecavüz etmiş olsaydım üç ayda cezaevinden çıkabilir miydim? Reha Muhtar'ın hediyesidir bu bana, ona çok kızgınım, ahım var, öbür dünyada alacaklıyım. Yazdığı yazılarda beni suçlu gibi lanse etti. Yatacak yerim yok diye evlenmek istedim. Hepsi bu, hatta bütün Kuştepe şahittir. Ben iyi bir insanım, kimseye kötü bir şey yapmadım. Bu yazıları gördükçe çok kırılıyorum."