Doğuş Üniversitesi 31 öğetim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi, Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurmak isteyen adaylar hazırladıkları belgeleri son başvuru zamanı olan 26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırmış olması gerekiyor.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu / Hukuk Fakültesi Dekanlığı/ - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ