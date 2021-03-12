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Ekonomi Doğuş Üniversitesi 31 öğetim üyesi alacak
Ekonomi

Doğuş Üniversitesi 31 öğetim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi, Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:28:00 - 2021-03-12 14:40:39
Doğuş Üniversitesi 31 öğetim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurmak isteyen adaylar hazırladıkları belgeleri son başvuru zamanı olan 26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırmış olması gerekiyor.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş  Üniversitesi  Rektörlüğü  /  Mühendislik  Fakültesi  Dekanlığı /  Fen  Edebiyat  Fakültesi Dekanlığı/ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu / Hukuk Fakültesi Dekanlığı/ - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler  Mah.  Bosna  Bul.  No:  140      34680  Çengelköy  Üsküdar  İstanbul  Tel:  444  79  97 /www.dogus.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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