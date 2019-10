Doğuş Otomotiv’de 3 milyon liralık tasarruf

Doğuş Otomotiv çalışanlarının gerçekleştirdiği süreç iyileştirme projeleri ve önerilerinin üst yönetim ile paylaşıldığı ve ödüllendirildiği Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Doğuş Otomotiv, her yıl bu projeler ve öneriler ile ortalama 3 milyon liralık tasarruf sağlıyor. “Kolayı varsa, işini zorlaştırma!” sloganıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni’nde ise Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto çalışanları ödül alan öneri ve süreç iyileştirme projelerini üst yönetim ile paylaşma fırsatı elde ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım ile gerçekleşen Fikirlerin Doğuş Günü Mezuniyet Töreni’nde çalışanlar ödül ve sertifikalarını aldı. Bugüne kadar çalışanların her sene artan katılımı ile yılda 100’ün üzerine proje ile iki binin üzerinde öneri hayata geçirildi ve her yıl yaklaşık 3 milyon lira getiri sağlandı.

Pazar payı artacak

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Scania Türkiye İrtibat Ofisi Yöneticisi Per Stümer ile birlikte İsveç’te Scania Genel Merkezini ziyaret etti. Scania Başkanı ve CEO’su Henrik Henriksson’ın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette başarılı işbirliğinin 25. yılı sebebiyle teşekkür edilirken plaket takdim edildi. Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu geçtiğimiz yıl Scania yönetiminin Türkiye ziyaretini hatırlatarak, “İsveç’e iade-i ziyarette bulunduk. Scania ile işbirliğimizin gelişmesi adına bu tür ziyaretleri daha sık yapmayı planlıyoruz. Oluşturulacak sinerji ile pazar payımızı arttırmaya devam ederek daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir taşımacılık dünyasında müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha yukarıya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.