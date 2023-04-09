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Otomotiv Doğuş Otomotiv BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en iyiler arasında
Otomotiv

Doğuş Otomotiv BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en iyiler arasında

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:13:00 -
Doğuş Otomotiv BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en iyiler arasında

Doğuş Otomotiv, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 3. Şirket oldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından verilen "Kurumsal Yönetim Ödülleri” sahiplerini buldu. 

Doğuş Otomotiv, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip 3. şirket olarak başarısını sürdürdü.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ödül organizasyonunda, BİST'te yer alan şirketlerin bir önceki yıl içinde elde ettikleri 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları' temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre Doğuş Otomotiv, 9,74 puanla en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip 3. şirket olarak ödüllendirildi.

Ödülü, Doğuş Otomotiv adına, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Akad ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi Yavuz Arda Yıldız, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Dr. Tamer Saka’dan teslim aldı.

Doğuş Otomotiv güçlü yönetim anlayışı ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlılığıyla endekste 2018 yılından bu yana ilk 3 sırada yer alıyor. Şirket bu ödülle birlikte kurumsal yönetimdeki başarısını bir kez daha kanıtladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, Borsa Istanbul bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyumluluklarını ölçüyor. Endeks, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmayı ve yatırımcıların şirketler hakkında daha şeffaf bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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