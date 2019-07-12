0553 313 94 23

Doğuş Grubu’nda yeni dönem

Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:50
Doğuş Grubu’nda yeni dönem

Doğuş Grubu, Holding yönetim organizasyonunu yeniden yapılandırıyor. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanıve CEO’su Ferit F. Şahenk, “Grubumuzun yönetiminde bundan böyle Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü üstlenerek çalışmalarıma devam edeceğimi sizinle mutluluk ve heyecanla paylaşmak isterim” dedi. Şahenk, gruptaki diğer görev değişimlerini şöyle özetledi: “Bu çerçevede değerli çalışma arkadaşım Sayın Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam edecek. Sayın Akın Tavuz bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek. Ayrıca Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Yatırımlar alanlarında Akın ile birlikte çalışacağız. Finansman ve refinansman konularında ise Sayın Damla Çelikçi, Başkan Danışmanı olarak çalışacak. Yaklaşık 8 yıldır Finans bölümümüzde görev yapan Sayın Barış Alpay ise bundan böyle Finans Direktörü rolünü alıyor. Sayın Buse Özen Doğuş İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak aramıza katılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:50
  1. Doğuş Grubu
  2. Holding
  3. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSKB’de iki yeni atama
    1. TSKB’de iki yeni atama
    2. Kızının vatana sahip çıkmasının..
    3. Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8..
    4. Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi,..
    5. Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve..
    6. İtfaiye Müdürlüğü’nden hasta tahliyesi..
    7. Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde..
    8. Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban..
    9. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    10. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    11. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    12. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    13. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    14. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    15. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    16. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    17. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    18. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    19. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    20. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    21. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    22. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    23. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    24. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    25. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    26. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    27. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    28. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    29. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    30. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!