Doğuş açıkladı: Cepheye gitti

Şarkıcı Doğuş’un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetqizi, çocuklarını Türkiye’ye babalarının yanına yollayıp cepheye gitti.

2014 yılında Doğuş ile dünyaevine giren Xosqedem Hidayetqizi, Azerbaycan'da yaptığı programlarla büyük ilgi gören bir gazeteci ve sunucu...

Hürriyet'in haberine göre; 46 yaşındaki isim, ülkesinin içinde bulunduğu durumu bir gazeteci olarak yakından takip etmek için cepheye gitti.

Doğuş, eşinin kararına saygı duyduğunu belirterek, "Tüm kalbimle eşimin ve Azerbaycan halkının yanındayım. Bana düşen bir görev olursa da seve seve yaparım. Allah yardımcıları olsun" dedi.