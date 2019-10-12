0553 313 94 23

Doğum yapan kadınlar tazminat alabilir mi?

Kadın işçinin doğum yapması tek başına, işçinin kıdem tazminatı alması için bir neden midir? Çalışanın 3600 prim gününü doldurması istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı alabilmenin şartı olurken, yeni doğum yapmış kadın kıdem tazminatı alıp almayacağı merak edilmekte. Kıdem tazminatı, çalışanın kendi isteği dışında işten ayrılması durumunda verilir. Kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin tazminat almasının ise bazı koşulları vardır. Peki doğum yapan kadınlar tazminat alabilir mi?

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:28
Doğum yapan kadınlar tazminat alabilir mi?

Kadın işçinin doğum yapması tek başına, işçinin kıdem tazminatı alması için bir neden midir? Çalışanın 3600 prim gününü doldurması istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı alabilmenin şartı olurken, yeni doğum yapmış kadın kıdem tazminatı alıp almayacağı merak edilmekte. Kıdem tazminatı, çalışanın kendi isteği dışında işten ayrılması durumunda verilir. Kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin tazminat almasının ise bazı koşulları vardır. Peki doğum yapan kadınlar tazminat alabilir mi?

Doğum sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınamıyor. Sağlık sebepleri ile tazminat alınabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Bunun için işyerinde bir hastalık bulaşma riski olması gerekiyor. Bunun dışındaki sağlık sorunları (malullük ve sakatlık hariç) tazminat alma gerektirmiyor.

Doğum yapan kadının kıdem tazminatı alma şartı nedir?

Analık halinde çalışma ve süt iznine yönelik düzenleme İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde düzenlemiştir. Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Kadın işçi, sağlık durumunun uygun olması durumunda, doğumdan 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Çalıştığı süre de doğum sonrası sürelere eklenir.

Ücretli iznin, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra kadın işçiye isterse, 6 ay kadar ücretsiz izin verileceği de kanunda düzenlenmiştir. Bu üç maddenin, kullandırılmaması veya eksik kullandırılması, çalışan kadının iş sözleşmesini fesih etme sebebi olarak kabul edilir.  Ancak, tüm yasal izinlerini kullandıktan sonra, çocuğuna bakmak işten ayrılacağını söylemek İş Kanunu’na göre istifa olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla doğum yapan kadın işten ayrılırsa, tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabilir?

Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatı nasıl alınır?

İkinci kez kıdem tazminatı nasıl alınır, şartların neler?

Eksik sigorta primi hesaplama eksik yatırılan prim günü borçlanarak yatırılır mı?

Eksik yatırılan prim nasıl doldurulur

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:28
  1. Doğum yapan kadınlar tazminat alabilir mi?
  2. Doğum yapan kadınlar kıdem tazminat alabilir mi?
  3. Doğum yapan kadın tazminat alabilir mi
  4. yen i doğum yapan kadın tazminat alabilir mi
  5. doğum yapan kadın işten ayrılırsa tazminat alabilir mi
  6. doğum yapan kadın kıdem tazminatı alır mı
  7. Doğum yapan kadın işten ayrılırsa tazminat alabilir mi?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı
    1. Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı
    2. HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
    3. Ahmedinejad'dan Barış Pınarı..
    4. Asgari ücret son dakika 2020 asgari..
    5. Premier lig ekbiinden Vedat Muriç'e..
    6. Galatasaray İstanbulspor maçı kaç kaç..
    7. Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu ve..
    8. Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?..
    9. Polonya yarın sandık başına gidiyor
    10. Binlerce vatandaş akın etti... Konya..
    11. Suriye Milli Ordusu askerleri..
    12. 7 partiden Barış Pınarı Harekatı..
    13. Mehmetçik'ten darbe yiyen teröristler..
    14. Fatih Erbakan'dan taziye mesajı
    15. Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!..
    16. Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan..
    17. Doğum yapan kadınlar tazminat alabilir..
    18. PKK yandaşları İsviçre'de polisle..
    19. Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig..
    20. Bebek katili teröristlerden sivillere..
    21. Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına..
    22. BAE trollerinden alçak provokasyon!..
    23. Üzüm ve cevizden yapılan lezzet..
    24. YPG/PKK'lı teröristlerin hain tuzağı
    25. 'Petrol tankerine saldırı yanıtsız..
    26. Göçe zorlandıkları topraklara geri..
    27. Fransa Türkiye maçı ne zaman? Milli..
    28. Türk bilim insanları iki yeni canlı..
    29. Meskun mahal ne demek
    30. Bahçeli pazartesi günü mesaisine..
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı
    Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!