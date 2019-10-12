Kadın işçinin doğum yapması tek başına, işçinin kıdem tazminatı alması için bir neden midir? Çalışanın 3600 prim gününü doldurması istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı alabilmenin şartı olurken, yeni doğum yapmış kadın kıdem tazminatı alıp almayacağı merak edilmekte. Kıdem tazminatı, çalışanın kendi isteği dışında işten ayrılması durumunda verilir. Kendi isteğiyle işten ayrılan kişinin tazminat almasının ise bazı koşulları vardır. Peki doğum yapan kadınlar tazminat alabilir mi?

Doğum sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınamıyor. Sağlık sebepleri ile tazminat alınabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Bunun için işyerinde bir hastalık bulaşma riski olması gerekiyor. Bunun dışındaki sağlık sorunları (malullük ve sakatlık hariç) tazminat alma gerektirmiyor.

Doğum yapan kadının kıdem tazminatı alma şartı nedir?

Analık halinde çalışma ve süt iznine yönelik düzenleme İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde düzenlemiştir. Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Kadın işçi, sağlık durumunun uygun olması durumunda, doğumdan 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Çalıştığı süre de doğum sonrası sürelere eklenir.

Ücretli iznin, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra kadın işçiye isterse, 6 ay kadar ücretsiz izin verileceği de kanunda düzenlenmiştir. Bu üç maddenin, kullandırılmaması veya eksik kullandırılması, çalışan kadının iş sözleşmesini fesih etme sebebi olarak kabul edilir. Ancak, tüm yasal izinlerini kullandıktan sonra, çocuğuna bakmak işten ayrılacağını söylemek İş Kanunu’na göre istifa olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla doğum yapan kadın işten ayrılırsa, tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

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