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Ekonomi Doğum borçlanması için acele edin! Aralık bitmeden başvurun
Ekonomi

Doğum borçlanması için acele edin! Aralık bitmeden başvurun

Yeniakit Publisher
2023-11-16 11:47:00 - 2023-11-16 11:47:56
Doğum borçlanması için acele edin! Aralık bitmeden başvurun

İlk işe girdiğiniz tarihten önceki doğumları borçlanamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinden sonra çalışmıyor olsanız bile borçlanabilirsiniz. Yeni borçlanacaklar için yeni uyarılar geldi:

Doğum borçlanmasına yine zam geliyor! Erken emeklilik planları yapan kadınların aralık ayı bitmeden başvuruda bulunması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı ve doğum borçlanması hesaplama yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Doğum borçlanması nedir?

“Bir kadının doğum yaptığı tarihten ileri, iki sene, yani 720 gün boyunca çalışmadığı süreleri parasıyla satın alabiliyor. 720 çarpı 3 yapabiliyoruz. Yani 3 çocuğa kadar satın almanız mümkün. Bu da 6 sene erken emekli olma imkânı sağlıyor. EYT’de çok işe yaradı ve birçok kadın erken emekli oldu.

Hangi doğumlar borçlanılabiliyor? 

İlk sigortalı olduğunuz tarihten sonra doğum yapmanız gerekiyor. 5 gün bile sigortanız varsa ve daha sonra doğum yaptıysanız bunu borçlanabilirsiniz. İlk işe girdiğiniz tarihten önceki doğumları borçlanamazsınız. Ancak ilk işe giriş tarihinden sonra çalışmıyor olsanız bile borçlanabilirsiniz.

Staj sigortalı kadınlar borçlanabilir mi?

 Staj sigortası ile ilk sigortalı olma tarihi arasında doğum yapan kadınlar, şartlar oluşur ise borçlanabilir.
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Doğum borçlanmasında 720 gün şartı yok. Bölük pörçük de borçlanabilirsiniz. 

Şu anda günlük 143,09 TL’den borçlanabiliyorsunuz.

Aralık bitmeden başvurun 

Ancak Kasım – Aralık aylarından sonra zam gelecek. Her 6 ayda bir asgari ücrete zam gelmesi demek borçlanmalara da zam gelmesi demek. Bu yüzden doğum borçlanması yapacaksanız aralık ayı sonuna kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor.” 

Melis Elmen, ‘doğum borçlanmaların getirisi, götürüsü ve maaşa katkısı ne olacak?’ konularında sosyal güvenlik uzmanlarından profesyonel destek alınması tavsiyesinde bulundu.

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