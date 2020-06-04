Doğulu kanaat önderleri aşiret kavgası istemiyor

Hasan Eğrigöz Ankara

İnsanları kavga yerine üretime teşvik edilmesi gerektiğini belirten Siverek Kejan Aşireti Lideri Ahmet Kıran, şunları dile getirdi: “Üretime elverişli bu zengin topraklarda kavga yerine üretime odaklanalım. Vatandaşlarımız kavgayla zaman harcayacağına üretime odaklanırsa, ülkemiz, memleketimiz kalkınır kavgaya zaman kalmaz. Gelin hep beraber bu şiddet olaylarına ‘dur’ diyelim. Bizler kanaat önderleri ve siyasetçiler olarak tarıma dayalı sanayi tesislerini kurdurarak, insanlarımızı kavga yerine üretime çekelim. İnsanlarımızı bu şekilde yönlendirmek zorundayız. Kavgadan uzak durdurmak zorundayız. İş, aş olursa kavga olmaz. Bir dedikodu yayılıyor, ‘O bunu yaptı’, ‘Bu onu yaptı’ şeklinde ‘falanca kişi bunun tarla sınırını geçti’ kavgalar öyle başlıyor. Bu durumu bitirmek istiyorsak, insanlarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bunların olmaması için üretimin olması lazım. Üretime dayalı insan ilişkisi olması lazım. İslam dininde de böyle kavgalara yer yok.”

Caydırıcı cezalar

Bölgedeki şiddet olaylarının arazi anlaşmazlığından kaynaklandığını ve bununla alakalı bir kanun maddesi konulması gerektiğini söyleyen Hukukçu ve Kanaat Önderi Salim Koyuncu da, şunları ifade etti: “Bölgede çıkan kavgaların çoğu mera ve hazine arazileri yüzünden çıkıyor. Bunun için caydırıcı ceza şart. 3091 sayılı kanun ile kaymakamlıklara verilen yetki, mera veya hazine arazisine müdahale durumunda ağır cezai yaptırımlar uygulanmalı. Her gün bu araziler yüzünden memlekette kavgalar yaşanıyor ve çok sayıda insan hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Burada yapılabilecek en iyi şey bu kavgalara sebebiyet veren arazilere müdahale olduğunda yaptırım uygulamaktır. Olursa, burada bu şekilde kavgalar olmayacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki aşiret kavgalarının, şiddet olaylarının tek sebebi arazilerdir. En büyük aşiret devletimizdir. Devletimiz bu konuda bir şeyler yapmalıdır. Kanun maddesi ve caydırıcı bir ceza olmalıdır.”