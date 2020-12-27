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Aktüel Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:21:43 -
Doğu'daki 7 il sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak meydan ve tarihi mekanlarda sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla 25 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama kapsamında Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı ile bölge illerdeki tarihi mekanlar da sessziliğe büründü.

Söz konusu illerde güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Araçları durduran ekipler, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimliklerini ve belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin veriyor.

Bölgede kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu gözlendi.



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