Doğu’da ulaşım durdu!
Kış mevsiminin ilk günüyle birlikte, yurdun doğusu beyaza büründü. Aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da karla mücadele çalışmaları ivedilikle başlatıldı.
Kar bir anda bastırdı, tipi yolları beyaza bürüdü. Erzurum'da karayolu ulaşımı durdu.
Erzurum'da aniden bastıran kar sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Erzincan yolunda onlarca araç mahsur kaldı.
Ardahan'da da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan çıkarak kara saplanan bir minibüs iş makinesiyle kurtarıldı.
Lapa lapa yağan kar Ardahan kent merkezini de beyaza bürüdü.
Erzincan'da karla mücadele ekiplerinin mesaisi başladı. Kapanan köy yollarında temizlik ve tuzlama çalışması yapılıyor.