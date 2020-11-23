  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ağrı'da ölçüldü
Aktüel

Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:43:38 -
Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 0; sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

- Kars'ta göletler buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta, küçük su göletleri buz tuttu.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde hayvanların su ihtiyacını karşılaması için yapılan küçük su göleti buzla kaplandı. Buz tutan gölette güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ayrıca bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle araçlarını battaniye ile örttü.

- Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı

Ardahan'da kar yağışının yanı sıra soğuk hava da etkili oldu.

Sıcaklığın sıfırın altında 5 derece kaydedildiği kentte, kış şartları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece etkili olan dondurucu soğuğun ardından sabaha doğru kar yağışı başladı.

Kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı.

- Ağrı'da soğuk hava

Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Ağaç ve bitkilerde oluşan kırağı, ortaya güzel görüntüler çıkardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi
Dünya

ABD olmasa hiçler! İsaril askerlerinin beceriksizliği kaydedildi

İsrail tarafından düzenlenen tatbikat sırasında tankın taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı. Tank yükleme sırasında devrildi...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay