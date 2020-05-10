  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu'da 5 ilde sağanak etkili olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:18:22 -
Doğu'da 5 ilde sağanak etkili olacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerine göre 2 ila 4 derece artması öngörülen bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 10, Ağrı'da 6, Erzincan'da 5, Kars'ta 2, Ardahan ve Erzurum'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan’da 17, Ağrı ve Erzurum 12, Kars’ta 10, Ardahan'da 8 olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı