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Aktüel Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Elazığ'da
Aktüel

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Elazığ'da

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:35:47 -
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Elazığ'a ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, burada yaptığı açıklamada, "Hediye Karavanı" projesi kapsamında ikinci il olan Elazığ'a ulaştıklarını söyledi.

Projenin 14 ili kapsadığını hatırlatan İsot, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ile birlikte yaptığımız faaliyetimizin ikinci durağında çocuklarımızla birlikteyiz. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarımıza hediyelerini ulaştırmak adına hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

İsot, 10 yıldır faaliyet gösteren federasyonlarının yaptığı çalışamalara değinerek, "Bu faaliyetlerimiz mini kaplıca ve sek sek oyunlarının lig usulü okullar arası takımlar kurularak oynatılması. Bunlara ilave son 3-5 senedir de 'Oyun Karavanı Yollarda' projemizi de hayata geçirdik. Bu sene salgın sebebiyle 'Oyun Karavanı'nı hayata geçiremeyince, oyun oynatamayacağımız için hediyelerini ulaştıralım dedik. Bu şekilde bir turne programıyla 14 şehrimizi kapsayan Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki bu projeye imza atmış bulunuyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç de çocuklara yönelik başlatılan bu projenin önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

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