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Dünya Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü altında geçiriyor!
Dünya

Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü altında geçiriyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:41:00 - 2023-04-13 20:44:23
Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü altında geçiriyor!

Çin Devleti'nin zulmüne uğrayan Doğu Türkistanlı Müslümanlara baskının, Ramazan ayında daha da arttırıldığı öğrenildi.

Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü esaretinde geçiriyor.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, Çin Devleti, Doğu Türkistanlıların oruç ibadetini engellemek için, köle işçi sayısını arttırdı.

Çin'in Ramazan baskısı!

Öte yandan dini ibadetlerin tamamıyla birlikte, erkeklerin sakal uzatması ve kadınların tesettürlü olması yasaklandı.

Ramazan boyunca Doğu Türkistanlıların yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmasının da engellendiği öğrenildi.

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