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Gündem Doğu Türkistanlı mazlum Çin'e iade edilebilir!
Gündem

Doğu Türkistanlı mazlum Çin'e iade edilebilir!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 14:17:00 -
Doğu Türkistanlı mazlum Çin'e iade edilebilir!

Türkiye'yi kendi ülkeleri bilen hiç bir suçları olmadığını belirten sadece ekmeğinin peşinde olan Uygurların suçları nedir? Malzum bir Uygur Türkü daha Çin'e iade eidlme tehlikesiyle karşı akrşıya!

Türkiye'yi kendi ülkeleri bilen hiç bir suçları olmadığını belirten sadece ekmeğinin peşinde olan Uygurların suçları nedir? Malzum bir Uygur Türkü daha Çin'e iade eidlme tehlikesiyle karşı akrşıya!

Yıllardır Türkiye'deki ailesine fırıncılık yaparak geçinen 60 yaşındaki fırıncı Mamatimin, Kayseri'de tutuklanarak Yabancılar Sınırdışı Merkezi'nde gözaltına alındı.

Doğu Tirkistan sayfası 'Mehmet Emin Ömer hala Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezinde, Çin’e iade edilme tehlikesi ile karşı karşıya!

Yetkililerden konu ile ilgili açıklama bekliyoruz.' diyerek paylaşımda bulundu.
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