Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı'ndan çarpıcı açıklamalar

Çin koronavirüsü bilinçli olarak mı dünyaya saldı? Çin koronavirüs üzerinden büyük bir cinayet mi işledi? Çin dünyaya neden "yalan" söylüyor?

Mehmet Özmen sordu, Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan cevapladı.

Oğuzhan, Doğu Türkistan'ın dünyadan tecrit edildiğini belirterek, orada yaşanılan zulümleri anlattı.

"Türkiye mesaj yayınladı mı Çin açıklama yapmak zorunda kalıyor"

Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Oğuzhan, Türkiye'nin küçük bir mesajı ile Çin'in açıklama yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

"Çin, 2050'de dünyaya hakim olmak istiyor"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Büyük Çin Rüyası'nın olduğunu belirten Oğuzhan, Çin'in 2050'de tüm dünyaya hakim olma hedefinin olduğunu söyleyerek, "Öyle rüya görüyorlar" dedi.

Doğu Türkistan'daki Müslümanlara domuz eti yedirildiğini, Doğu Türkistanlı kızların zorla Çinlilerle evlendirildiğini, tecavüze uğrayıp hamile kalanlar olduğunu ve intihar etmek için fetva istediklerini söyleyen Oğuzhan, ayrıca Doğu Perinçek'in de Çin'den para aldığını iddia etti.