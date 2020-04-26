Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor...
Çin koronavirüsü bilinçli olarak mı dünyaya saldı? Çin koronavirüs üzerinden büyük bir cinayet mi işledi? Çin dünyaya neden "yalan" söylüyor?
Mehmet Özmen soruyor, Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan cevaplıyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Büyük Çin Rüyası'nın olduğunu belirten Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, Çin'in 2050'de tüm dünyaya hakim olma hedefinin olduğunu söyleyerek, "Öyle rüya görüyorlar" dedi.