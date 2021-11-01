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Gündem Doğu Perinçek'ten sert sözler: Meral Akşener PKK'nın yanında
Gündem

Doğu Perinçek'ten sert sözler: Meral Akşener PKK'nın yanında

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener'in Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişiye cevap verememesine ilişkin konuşan Perinçek, "Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:43:00 -
Doğu Perinçek'ten sert sözler: Meral Akşener PKK'nın yanında

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener'in Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişiye cevap verememesine ilişkin konuşan Perinçek, "Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumda" ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programda HDP'li Osman Baydemir'in, Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladığı "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar." şeklindeki skandal sözleri değerlendirildi.

"Baydemir'den tehlikeli olan CHP ve Akşener'in duruşu"

Baydemir'in ABD'nin kullandığı bir piyon olduğunu belirten Perinçek, "Ama bence Baydemir'den daha tehlikeli olan CHP yönetiminin duruşu, Meral Akşener'in duruşudur. Bunlar Biden planında isimleri yer alan unsurlar. RAND Corporation raporunda 'Biz bunlarla birlikte Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' deniyor. HDP'den vazgeçmeleri mümkün değil. ABD planlarında vazgeçilmez olan HDP. İkinci İsrail devleti kurmak olduğuna göre hedefleri vazgeçilmez unsur HDP'dir." dedi.

"Akşener PKK'nın yanında"

Bütün siyasi istikballerini de ABD desteği üzerine kuranların da HDP ile beraber olduğunu söyleyen Perinçek, "Siirt'te 'Kürdistan' dendiğinde karşısında dilini tutmak zorunda kalıyor Meral Akşener. Çünkü onlarla beraber. MHP niçin bölündü? MHP bir planla bölündü. MHP'den bir kuvveti alıp PKK'nın yanına koyabilir miydiniz? Fakat MHP'yi böldüler, içinden bir kuvveti aldılar, CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturttular. PKK'nın yanına oturttular Meral Akşener'i. Ve Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumdalar" dedi.

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