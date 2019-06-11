0553 313 94 23

Doğu Perinçek'ten o isme zehir zemberek sözler: Rubin'in çocukları bunlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nagehan Alçı'nın kendisi hakkında sözlerine tepki göstererek "Arkasında FETÖ'cülerin olduğu çok açık, Rubin'in tivitlerine benziyor. Rubin'in çocukları bunlar" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 15:47
Doğu Perinçek'ten o isme zehir zemberek sözler: Rubin'in çocukları bunlar

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, TSK içinde kendisine bağlı kişilerin olduğunu iddia edenlere sert çıkarak, "Bunlar TSK içine nifak tohumları ekmekle görevliler. Rubin'in çocukları" dedi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 8 Haziran'daki "Tuhaf bir şeyler oluyor Ankara’da" başlıklı yazısında devlet içindeki bir odağın 'Kürt sorununun çözümünde' karanlık işler yaptığını ileri sürmüştü.

"Kimi odaklar Kürtleri rahatsız edecek kamusal icraatları kasten yapıyorlar. Bu konuda detay veremem ama bana güvenin" diye yazan Alçı, buna örnek olarak da Bitlis'teki Kürtçe tabelaların indirilmesini göstermişti. Alçı, devlet içindeki açılım karşıtı bu odağın ise MHP'li kesim olmadığını savunurak, konuştuğu bir MHP'li üst düzey yetkilinin sözlerini şöyle aktarmıştı: "Ülkücü hareket sivil ve siyasi bir harekettir. Devlet içinde organik uzantısı yoktur. Kaldı ki şu an savunma bürokrasisinde bazı kritik konumlardaki kimi kişiler bize çok uzak, ancak Perinçek’e yakın bir dünya görüşüne sahipler."

"TSK içine fitne sokuyorlar"

Nagehan Alçı'ya konuşan üst düzey MHP'linin bu iddiası, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e soruldu. Perinçek, asker içinde taraftarları olduğuna yönelik iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Bunlar fitne ve nifaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki komutanlarımızı, subaylarımızı bu şekilde siyasi görüşlere bölünmüş olarak anmak çok tehlikeli, yanlıştır. Bizim Türk Ordusu'ndan beklediğimiz tek bir şey vardır: Türkiye'yi iç ve dış tehditlere koruması, Cumhuriyetimizi korumasıdır. Yoksa komutanların partizan olmasını veya bir partiyle adının anılmasını doğru bulmuyoruz. Burada TSK'nın duruşunu Amerikan cephesinden vuran hedef alan bir tavır var. Perinçekçi diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine nifak sokuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı insanlarda şüphe yaratıyor ve Amerika'ya 'beni tebrik et' diye mesaj yolluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın denetiminden kurtuluyor, ABD'ye karşı mevzileniyor hatta Amerika'yla savaşıyor. Amerikavı güçler de bu fitneleri gündeme getiriyorlar. Bunlar aynı merkezden yayılıyor. Bu bir psikolojik harekattır. Arkasında FETÖ'cülerin olduğu çok açık, Rubin'in tivitlerine benziyor. Rubin'in çocukları bunlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:47
  1. Ordu
  2. Bitlis
  3. Ankara
  4. Doğu Perinçek
  5. Nagehan Alçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli çocuklar yüzme öğrendi, ata bindi
    1. Engelli çocuklar yüzme öğrendi, ata..
    2. Rusya S-400'lerin teslim tarihini..
    3. Kula’da ikinci göz doktoru da göreve..
    4. Düşük sonrası sağlıklı gebelik için..
    5. AK Parti TBMM Grubu basına kapalı..
    6. İran'da muhafazakar basından Alman..
    7. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu
    8. Fatihli kadınların sergisi göz doldurdu
    9. Ülke şokta! Terör saldırısında 19..
    10. Arşiv firmasının deposu tekrar alev..
    11. Milli atletler Bosna Hersek'e gitti
    12. Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef..
    13. MHP’li Semih Yalçın:
    14. Valilikten pat pat uyarısı
    15. Bolu'da feci kaza! Uzun süre oğlunun..
    16. İşte İBB'nin seçim pusulası!
    17. ‘1’inci Kodlakoz Bilim Festivali’..
    18. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    19. CHP TBMM Grup Toplantısı
    20. Sezai Temelli'den skandal S-400 yorumu!
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!