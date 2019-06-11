Doğu Perinçek'ten o isme zehir zemberek sözler: Rubin'in çocukları bunlar

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, TSK içinde kendisine bağlı kişilerin olduğunu iddia edenlere sert çıkarak, "Bunlar TSK içine nifak tohumları ekmekle görevliler. Rubin'in çocukları" dedi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 8 Haziran'daki "Tuhaf bir şeyler oluyor Ankara’da" başlıklı yazısında devlet içindeki bir odağın 'Kürt sorununun çözümünde' karanlık işler yaptığını ileri sürmüştü.

"Kimi odaklar Kürtleri rahatsız edecek kamusal icraatları kasten yapıyorlar. Bu konuda detay veremem ama bana güvenin" diye yazan Alçı, buna örnek olarak da Bitlis'teki Kürtçe tabelaların indirilmesini göstermişti. Alçı, devlet içindeki açılım karşıtı bu odağın ise MHP'li kesim olmadığını savunurak, konuştuğu bir MHP'li üst düzey yetkilinin sözlerini şöyle aktarmıştı: "Ülkücü hareket sivil ve siyasi bir harekettir. Devlet içinde organik uzantısı yoktur. Kaldı ki şu an savunma bürokrasisinde bazı kritik konumlardaki kimi kişiler bize çok uzak, ancak Perinçek’e yakın bir dünya görüşüne sahipler."

"TSK içine fitne sokuyorlar"

Nagehan Alçı'ya konuşan üst düzey MHP'linin bu iddiası, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e soruldu. Perinçek, asker içinde taraftarları olduğuna yönelik iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Bunlar fitne ve nifaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki komutanlarımızı, subaylarımızı bu şekilde siyasi görüşlere bölünmüş olarak anmak çok tehlikeli, yanlıştır. Bizim Türk Ordusu'ndan beklediğimiz tek bir şey vardır: Türkiye'yi iç ve dış tehditlere koruması, Cumhuriyetimizi korumasıdır. Yoksa komutanların partizan olmasını veya bir partiyle adının anılmasını doğru bulmuyoruz. Burada TSK'nın duruşunu Amerikan cephesinden vuran hedef alan bir tavır var. Perinçekçi diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine nifak sokuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı insanlarda şüphe yaratıyor ve Amerika'ya 'beni tebrik et' diye mesaj yolluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın denetiminden kurtuluyor, ABD'ye karşı mevzileniyor hatta Amerika'yla savaşıyor. Amerikavı güçler de bu fitneleri gündeme getiriyorlar. Bunlar aynı merkezden yayılıyor. Bu bir psikolojik harekattır. Arkasında FETÖ'cülerin olduğu çok açık, Rubin'in tivitlerine benziyor. Rubin'in çocukları bunlar.