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Doğu Perinçek'ten Ekrem İmamoğlu'nun son skandalına sert tepki: Bu bir Amerikan projesidir

CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Nisan'da çocuklara dağıtılan kitapçıkta imam, papaz, alevi dedesi ve hahamın yer aldığı görüntüyle ilgili açıklama yapan Doğu Perinçek, "Bu bir Amerikan projesidir" dedi.

2020-04-25 17:34:00 -
Doğu Perinçek'ten Ekrem İmamoğlu'nun son skandalına sert tepki: Bu bir Amerikan projesidir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara gönderdiği skandal kitapla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Perinçek, "Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bu bir Amerikan projesidir" ifadelerini kullandı.

İBB'nin konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini ifade eden Perinçek, bunların hiçbirinin çocuklara hitap etmediğini belirtti.

Perinçek, "Sonuç itibarıyla Türkiye'nin içine girdiği bu koşullarda, ABD'nin hesabına bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

sizofren savar

VİRÜSÜ İSTANBULA YAYAN EKREM SİMDİDE FİTNE YAYIYOR.. HER SEY COK GUZEL OLUYORRRRR..
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Rasim DUMAN

Doğu Perinçek'in görüşlerine aynen iştirak ediyorum. Sadece bu kitap ( ?!!! ) değil, Ekrem İmamoğlu'nun bizzat kendisi, bir ABD projesidir. Çok fazla zıplıyor, birilerine sırtını dayıyor amma, bu filmin sonunda kendisini "başka duvarlara sırtını dayamış" olarak bulacak.
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