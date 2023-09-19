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Gündem Doğu Perinçek ile Cem Toker birbirine girdi! Televizyon tarihine geçecek kavga
Gündem

Doğu Perinçek ile Cem Toker birbirine girdi! Televizyon tarihine geçecek kavga

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:13:00 -
Doğu Perinçek ile Cem Toker birbirine girdi! Televizyon tarihine geçecek kavga

LDP eski Başkanı Cem Toker ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında kapıştı. "Bin hiç 'Çin'e gideyim yerleşeyim' diyen duymadım" diyen Toker'e Doğu Perinçek, "Amerika'da sokaklarda ölen insanlar, çöplüklere götürülüp atılıyor" diye cevap verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Başkanı Cem Toker, gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalında canlı yayında tartıştı. Toker'in Çin üzerinden eleştirilerine Perinçek ABD üzerinden cevap verdi.

'Çin'e gideyim yerleşeyim' diyen duymadım

Cem Toker, "Çin'e gideyim yerleşeyim' diyen duymadım bütün zenginliğine rağmen. 'Hindistan'a gideyim, yerleşeyim' diyen duymadım. 'İran'a, Suudi Arabistan'a, Özbekistan'a, Türkistan'a aman ailece tıra binelim de kaçalım, oraya yerleşelim, orada gelecek var' diyen duymadım. Gayet basit." dedi.

ABD'de sokakta ölenler çöpe atılıyor

Bu sözlere yanıt veren Perinçek "Anlattıklarınız dünya gerçeklerine uymuyor. Amerika'da sokaklarda ölen insanlar, çöplüklere götürülüp atılıyor. Hastane kapılarında yerlerde yatan insanlar, sokaklarda yatan insanlar. Çin'de bunlardan bir tanesine rastlayamazsınız." şeklinde konuştu.

Rastlasanız da çekemezsiniz

Toker ise "Rastlasanız da çekemezsiniz videoya." derken, Perinçek "Ben sizi dikkatle dinledim. Rakamlar sizi doğrulamıyor" diye çıkıştı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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