Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Sakarya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bitiminde hareketlilik yaşanırken, salgın kurallarına yönelik denetimler sürüyor.

Emniyet ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesi, dezenfektan bulundurma ve maske kontrollerini sürdürürken, zabıta ekipleri de iş yerlerinde denetim yapıyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Vali Kaldırım, mesajında, "Şu an korumamız gereken en önemli şey sağlığımız. Yapmamız gereken tek şey tedbirlere uymak. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Maske takalım, mesafeyi koruyalım." ifadelerini kullandı.

- Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi kentte de vaka sayısında artış görülüyor.

İl genelinde Vali Seddar Yavuz'un koordinesinde başlatılan denetimler, ilçelerde kaymakamlar, belediye başkan ve yardımcıları, emniyet ve zabıta ekiplerinin de katılımlarıyla aralıksız devam ediyor.

Denetimler kapsamında Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet ve Hürriyet caddeleri, İzmit Yürüyüş Yolu ile İzmit Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Vali Yavuz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatıp maske dağıtarak, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Yavuz, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, "Salgınının yayılma hızına hep beraber dur diyeceğiz." ifadesini kullandı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kentte ortak kullanım alanlarının yanı sıra camiler, pazar yerleri, minibüsler ve çocuk oyun parkları, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ederken, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Salgınla mücadele kapsamında Sahil Güvenlik ekiplerince balıkçı barınakları ve denizde denetimler gerçekleştirildi.

- Bolu

Bolu'da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi ve pazar günleri 186 personel ile yaya devriyeler ve 16 ekip, 16 sabit nokta olmak üzere il genelinde görev aldı.

Denetimlerde, kent merkezinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden 12 kişiye ceza yazıldı.

- Karabük

Karabük Valiliğince yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin sürekli denetim yaptığı belirtilen açıklamada, kuralları ihlal edenler hakkında idari ceza ve yasal işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışları ile belirli geçiş güzergahlarında özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak HES kodu sorgulaması yapıyor.

Karabük ve Safranbolu belediyelerine bağlı temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri, pazar yerlerini, halk otobüslerini ve çocuk parklarını sürekli dezenfekte ediyor.

- Düzce

Düzce'de yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark ve Valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Salgın nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi ekipleri, bu süreçte vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öte yandan kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye 88 bin 200 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri gereğince cumartesi saat 20.00 ila 10.00 ve pazar 20.00 ila 05.00 saatlerinde denetimlerini sürdürdü.

- Bartın

Bartın'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Kolluk kuvvetleri, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerini sürdürdü.

İtfaiye ekiplerince cadde, sokak, park, toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri dezenfekte edildi, HES kodu denetlendi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Öte yandan, belediye hoparlöründen vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları uyarısında bulunuluyor.